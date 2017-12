Suspeito de estuprar e engravidar enteada de 12 anos é preso em Senador Canedo

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 12 em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. Os abusos só foram descobertos por que a mãe percebeu mudanças no corpo da filha e após pressionar a adolescente, ela contou o que estava acontecendo. A garota está no terceiro mês de gestação.

Na terça-feira (5), assim que tomou conhecimento da situação a mulher expulsou o companheiro de casa. Ele voltou e a ameaçou. A polícia foi acionada e o homem levado para a Delegacia da Mulher em Goiânia.

Em entrevista à TV Anhanguera, o tenente Daniel Resende explicou que o homem confessou os abusos. De acordo com o policial, o suspeito contou que morava com a mulher e a enteada e com o passar do tempo começou a se envolver e se sentir atraído pela adolescente.