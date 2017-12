A Polícia Militar de Goiás já recapturou 5.973 foragidos no período de 1º de janeiro a 5 de dezembro de 2017, de acordo com dados do Observatório da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP).

No mesmo período também foram apreendidas 5.076 armas e 34 toneladas de drogas.