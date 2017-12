Nando Reis traz seu ‘jardim-pomar’ para única apresentação em Goiânia

O cantor Nando Reis desembarca neste sábado (9), no Centro de Convenções da PUC, em Goiânia, para apresentar o show da sua nova turnê “Jardim-Poma”, baseada em seu disco de inéditas lançando recentemente.

Durante o show, os fãs irão conferir as novas músicas “Só Posso Dizer”, “Azul de Presunto”, “Pra Onde Foi”, “Inimitável”, mas também os grandes sucessos de sua carreira, como “Os Cegos do Castelo”, “Sou Dela”, “All Star”, “O Segundo Sol”, “Relicário” e “Marvin”.

“Será um show muito pessoal que mostra além das músicas, é um show para mostrar Nando Reis por inteiro”, conta Roger Velloso, diretor do show. O espaço cênico foi montado com transparências que se sobrepõem, imagens em movimento e um projeto de luz que cria um jogo entre as imagens, as músicas e a plateia.

O público poderá ouvir ainda sons pré-gravados (conversas, vozes, sons mecânicos, rotina, cotidiano, passos e bastidores) que dialogam com a performance de Nando e sua banda.

Meio Ambiente

Nando Reis preparou duas ações especiais para a turnê. A primeira delas é distribuir ao público dos shows sementes de árvores nativas de cada bioma do país. Com isso, Nando quer criar a consciência ambiental e alertar para a importância de se preservar e plantar.

A campanha será feita para o bioma de cada região do país. A primeira etapa será da Mata Atlântica e cada sachê vai conter três espécies (Ipê Amarelo, Araçá e Embaúba).

A segunda ação será o lançamento dos discos ao vivo durante a turnê. O cantor lançará um álbum por show para que os fãs possam acompanhar cada apresentação da turnê. Cada lançamento estará disponível em todas as plataformas digitais, alguns dias após a realização do show.

Serviço

Horário: 20 horas

Local: Centro de Convenções da PUC Goiás (Avenida Engler, nº 507, Jardim Mariliza, Goiânia)

Mais informações: www.alphatickets.com.br

Confira os valores:

Inferior Central

R$ 220,00

Inferior Lateral

R$ 200,00

Superior

R$ 160,00

Especial Inferior (CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO)

R$200,00

Especial Superior (CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO)

R$ 160,00

Espaço Cadeirante (PNE – NÃO POSSUI ASSENTO)

R$ 40,00