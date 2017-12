Embaixador de Israel vem a Aparecida inaugurar praça junto com prefeito e recebe título de Cidadão Aparecidense

Como parte das comemorações pela parceria firmada entre o município de Aparecida e Israel, o prefeito Gustavo Mendanha inaugurou na noite da última quinta-feira (07) a Praça Israel. A solenidade contou com a presença do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, e de diversas autoridades. Localizada no setor Parque Trindade II, possui 12 mil metros quadrados, uma pista de cooper de 462 metros, playground e uma Academia da Terceira Idade. Como forma de celebrar a parceria entre os dois países, foi erguida uma estátua do diplomata brasileiro Osvaldo Euclides de Sousa Aranha, que presidiu a reunião acontecida em 29 de novembro de 1947 durante a Assembléia Geral das Nações Unidas, responsável pela criação do Estado de Israel.

“É uma imensa alegria receber o embaixador que tem demonstrado grande amor ao nosso pais e especialmente à cidade de Aparecida. Essa praça é a consolidação de um sonho. Desde que venci as eleições, começamos as tratativas com a Embaixada de Israel e agora estamos aqui. A Praça Israel vem celebrar a aliança do município com esse país. Estamos buscando fazer convênios nas áreas de Tecnologia, Educação, Saúde e Segurança Pública. Pode ter certeza de que Aparecida vai ganhar muitos frutos nesta relação” – pontua o prefeito.

“Tenho muito a agradecer por estar aqui com o prefeito, meu amigo Gustavo Mendanha. Já é a quarta vez que venho. É um grande dia para nós porque celebra o bater do martelo por Oswaldo Aranha na tentativa de criação dos estados um Israel e da Palestina. Infelizmente apenas Israel conseguir criar seu estado” – conta o embaixador Yossi Shelley. O embaixador aproveitou para comentar a respeito do anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos reconhecendo a cidade de Jerusalém como sendo a capital de Israel. “Jerusalem era há três mil anos a capital dos judeus e agora Donal Trump reconhece isso, uma vez que se todas as nossas autoridades vivem lá. No entanto é importante frisar que a cidade também continuará tendo espaço para palestinos”.

O secretário de Infraestrutura, Mário Vilela, explica que é uma grande satisfação poder homenagear um brasileiro da estatura de Oswaldo Aranha. “Foi uma pessoa importantíssima no criação do Estado de Israel e do começo das negociações de paz no Oriente Médio. Essa praça será um verdadeiro sinônimo de celebração da paz entre os povos” – completa. O morador Clarê Toledo, de 89 anos, morador da região, celebra a construção da praça. “Somos moradores há 15 anos e fomos umas das famílias que mais lutou para que os principais benefícios chegassem ao nosso setor. Levando em consideração que desde a sua fundação até hoje Israel é uma das principais referências de desenvolvimento em todos os setores no mundo contemporâneo, acho importantíssima esta aliança e o nosso município com certeza só tem a a ganhar”.

Yossi Shelley lembrou que a parceria entre os dois povos já existe há muito mais tempo que do se imaginava. “Um judeu que vivia em Poertugal, chamado Gaspar da Gama, participou ativamente da concepção da expedição de Pedro Álvares Cabral, que deu origem ao descobrimento do Brasil” – lembra o embaixador. A parceria teve início em setembro deste ano quando prefeito participou de uma missão de negócios em Israel, acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, e do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Cleomar Rocha. Gustavo Mendanha tem se mostrado bastante entusiasmado com a parceria e conta inclusive que Yossi Shelley tem apresentado o município a diversos empresários. “Com certeza nós poderemos, em um futuro muito próximo, receber aqui empresas israelenses. E, claro, ter aqui a tecnologia que temos buscado nas áreas de Segurança Pública e Educação. Seremos os embaixadores de Israel aqui em Aparecida e também em Goiás”.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes, explica que a Praça Israel é a decima segunda praça construída sob sia gestão. “O prefeito nos passou a missão de inaugurarmos ao menos um praça por mês. Conseguimos concluir e inclusive já estamos com outras duas prontas para serem inauguradas. Mas essa é a maior delas. Depois que as pessoas têm em sua porta a Infraestrutura Básica, como é o caso dessa região, elas ficam esperando oportunidades e espaços de lazer. O bom aproveitamento dos espaços públicos, de forma criativa, faz as pessoas se tornam melhores. Proporcionar a oportunidade delas conviverem mais umas com as outras as torna melhores”.

A Praça Israel conta com toda infraestrutura de Segurança e Mobilidade. O paisagismo procurou árvores típicas de Israel, como Parreiras e Oliveiras. Tem também uma Academia da Terceira Idade (ATI), parque infantil e uma pista de caminhada de 462 metros quadrados. A obra foi orçada em R$ 351 mil e a área total construída é de 12 mil metros quadrados. O busto do diplomata Osvaldo Euclides de Sousa Aranha e as bandeiras de Israel e do Brasil simbolizam a parceria entre as duas pátrias. Também estiveram presentes os deputados Daniel Vilela (PMDB), Pedro Chaves (PMDB) e João Campos (PSDB); o presidente Codego, Chico Abreu, o presidente da Câmara Municipa, Vilmar Mariano (PMDB) e todo o secretariado. Na mesma noite, o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley recebeu o título de Cidadão Aparecidense em cerimônia acontecida na Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag).

Homenageado – Osvaldo Aranha, natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, participou ativamente da vida política brasileira, sendo um dos principais articuladores da revolução de 1930. Ele foi ministro de Getúlio Vargas e presidente da Primeira Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947. Após isso também presidiu a II Assembléia Geral da ONU, onde acontece a votação do Plano de Partilha da Palestina, em 1947. Quando foi criado o Estado de Israel. Fato que rendeu a Aranha eternas gratidões de judeus e sionistas.