Após conflitos por retirada de ambulantes, Padre Pelágio tem manhã tranquila

Diferentemente do clima tenso da última quarta-feira (6) entre ambulantes e vigilantes no terminal Padre Pelágio, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (7), o ambiente já era mais tranquilo.

Os comerciantes informais conseguiram entrar com suas mercadorias e bancas e trabalharam normalmente, sob os olhares atentos dos vigilantes. Em um certo momento, alguns ambulantes chegaram a dizer que não iriam sair dali, pois só queriam trabalhar. Eles tiveram o apoio de alguns passageiros que estavam no local.

Confronto

Durante o dia de ontem (6), uma fiscalização terminou em confronto entre vigilantes e vendedores ambulantes no Padre Pelágio, onde a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH) já haviam cumprido 18 autos de apreensão na terça-feira (5).

A ação ocorre após o Ministério Público abrir investigação para apurar a comercialização sem a devida licença e autorização nos locais. O terminal Padre Pelágio precisou ser fechado quando ambulantes realizavam uma manifestação.

Já no terminal Praça A, no Setor Coimbra, seguranças e ambulantes entraram em confronto corporal no local, quando os vigias usaram cassetetes contra os vendedores informais, que também mostravam resistência em sair do terminal.

Em nota, a empresa Proguarda, responsável pela segurança do local, informou que a ação é decorrente do combate do poder público contra o comércio ilegal nos terminais, que prejudicaria tanto o usuário do transporte coletivo quanto o comerciante formal. Além disso, a empresa afirmou que até mesmo um facão foi utilizado contra os vigilantes durante os confrontos.