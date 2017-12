Trabalho por cerveja? Heineken procura estagiários em Goiás e oferece ‘vale-breja’ aos selecionados

A Heineken Brasil está buscando estudantes do antepenúltimo ou penúltimo ano da graduação para estagiar na companhia. Mas, além dos benefícios já conhecidos para esse tipo de vaga, a empresa oferece algo a mais: um vale-cerveja que garante 24 garrafas long neck de qualquer produto da empresa todos os meses.

As vagas também contam com vale-transporte ou fretado, vale-alimentação, plano de saúde e seguro de vida. Apesar de não divulgar o salário, um levantamento da plataforma Love Mondays, que revela o pagamento médio de empresas com base no depoimento de funcionários, aponta uma bolsa-auxílio média de R$ 1.389.

Os estudantes devem ter disponibilidade para trabalhar em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Benevides (PA), Belo Horizonte (MG), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), São Paulo (SP), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ). A empresa aceita jovens de qualquer curso superior, mas exige inglês avançado dos candidatos.

Para participar do processo seletivo em quatro etapas (testes online, dinâmicas em grupo, entrevistas individuais e com gestores), os interessados devem fazer a inscrição pelo siteaté o dia 22 de janeiro.

Essa é a segunda edição do programa de estágio da Heineken e as oportunidades são para as áreas de produção e logística, vendas, marketing, assuntos corporativos, finanças e recursos humanos.

No total, o programa de estágio tem duração máxima de dois anos, com início já em 2018.

No portfolio da empresa estão marcas como Eisenbahn, Baden Baden, Amstel, Devassa e a própria Heineken, além do refrigerante Itubaína e da água mineral Schin.