Tiririca diz que sente vergonha e anuncia que deixará a política; veja seu último discurso

O deputado Francisco Everardo Oliveira Silva, mais conhecido como Tiririca (PR-SP), informou que deixará a política na tarde desta quarta-feira (6). “Saio totalmente com vergonha”, afirmou o parlamentar, que já vinha criticando o Congresso Nacional e falava que não tinha o “jogo de cintura” exigido para ser político.

Em seu último discurso no Plenário, com a voz embargada e triste, Tiririca pediu aos deputados presentes mais atenção e cuidado com o povo. “Vamos olhar um pouco para o nosso País, Vamos esquecer um pouco as brigas, um pouco o ego. E vamos olhar para o nosso povo. Aquele povo que necessita de saúde, eu tenho certeza que nenhum de vocês já passou por isso”.

Este é o segundo mandato consecutivo do humorista como político. Em 2010, ele recebeu 1,3 milhão de votos e foi o deputado mais votado. Já em 2014, Tiririca foi reeleito com 1,016 milhão de votos.

Há cerca de cinco meses o comediante voltou aos palcos, onde apresenta todo final de semana um espetáculo que conta sua história de vida.

*Inicialmente, a reportagem informou que Tiririca havia renunciado ao cargo, mas ele vai terminar o mandato e não mais concorrer na política.

Confira na íntegra o último discurso do parlamentar: