Sarau do HGG tem programação especial de Natal

O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, em Goiânia, entra no clima de magia com a programação especial de Natal do sarau, que promete animar pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade. No palco do Sarau do HGG nesta quinta-feira, dia 7, os alunos do Estúdio Éricka Vilela, animam a partir das 19 horas, o Ambulatório de Medicina Avançada (AMA).

A apresentação em formato de recital contará com 27 artistas mirins, com idades de 4 a 16 anos, que se revezarão no piano, bateria, violão, guitarra e canto. No repertório, canções natalinas, e grandes clássicos do rock, pop e da MPB. A pianista e diretora, Ericka Vilela, elogia o projeto e a oportunidade da participação, positiva tanto para os artistas mirins quanto para os pacientes.

“Este projeto é maravilhoso, pois nos oferece uma estrutura muito boa. Além disso, os jovens talentos aprendem e têm ainda a chance de lidar com uma realidade diferente no contato com os pacientes. É uma grande oportunidade para levar a música de uma outra forma além do entretenimento, pois ele achega como um carinho e uma mensagem de amor e com certeza as pessoas vão ficar encantadas”, afirma Ericka.

No dia 12, às 17 horas, é a vez do Coral Encantos de Goiás (TCM-GO) interpretar grandes clássicos natalinos em apresentação no 4º andar. No dia 19, tem sarau com o Coral Jovens e Adultos do Itego Brasileu França, no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA), às 19 horas. No dia 20, a harpista Aline Araújo, parceira de longa data do Sarau do HGG, se com canções instrumentais ao som da harpa. Fechando a programação, no dia 27, Eduardo Bassan e Thaís Oliver.

Serviço:

Programação Especial de Natal HGG

Estúdio Érika Vilela

Data: 07 (quinta-feira)

Horário: 19 horas

Local: AMA

Coral Encantos de Goiás (TCM-GO)

Data: 12 (terça-feira)

Horário: 17 horas

Local: 4º andar

Coral Jovens e Adultos (Itego Basileu França)

Data: 19 – (terça-feira)

Horário: 19h30

Local: AMA

Harpista Aline Araújo

Data: 20 (quarta-feira)

Horário: 17 horas

Local: Hall do Piano

Eduardo Bassan e Thais Oliver

Data: 27 (quarta-feira)

Horário: 18h30

Local: Enfermarias