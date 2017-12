Moradores do Jardim Nova Era são beneficiados com praça de lazer e esportes

O prefeito Gustavo Mendanha inaugurou na noite desta quarta-feira, 06, mais um espaço voltado para o lazer e prática de esportes da população e embelezamento da cidade. A Praça Raimunda Rosa de Campos – dona Nenzinha, no Jardim Nova Era, é a 11ª unidade entregue na atual gestão. Segundo o prefeito, a cidade será dotada de todos os equipamentos públicos para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e as praças são parte desse processo.

“Esta é a 11ª praça e a 13ª academia aberta inauguradas neste ano e eu estou feliz em poder entregar mais estes benefícios que ajudam na melhoria da vida das pessoas com academia, paisagismo e três monumentos do artista plástico Américo Poteiro, reconhecido mundialmente, que irão transformar este espaço em mais um cartão postal da cidade”, destacou o prefeito durante a solenidade, acompanhado do vice-prefeito e secretário de governo, Veter Martins.

A área total do espaço é de 3,421 metros quadrados onde foram implantados uma pista de caminhada com 200 metros lineares, parque infantil, arborização e paisagismo e academia da Terceira Idade com 12 equipamentos. A Praça Raimunda Rosa de Campos conta ainda com três monumentos do artista plástico goiano Américo Poteiro, que homenageiam as mães grávidas e os animais. O valor investido na obra foi de R$ 193 mil, oriundos do Tesouro Municipal.

“Com a praça de Israel que será entregue nesta quinta-feira, cumpriremos a meta de entregar um equipamento público por mês para os moradores de Aparecida. E temos mais duas semi prontas para inaugurar ainda neste ano. Assim estamos transformando os espaços públicos de Aparecida que antes não tinham vida e proporcionando à população, meios de promover a melhora da saúde física e mental”, comentou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ozair José.

Valorização – Para a técnica em enfermagem, Andréia Abade dos Santos, a construção da praça é uma grande conquista para os moradores. “Aqui agora está bem bonito e podemos trazer as crianças para passear e se divertir no parquinho enquanto fazemos caminhada. Além disso, valoriza a nossa região”, disse ela aprovando a iniciativa da administração municipal e ressaltando a necessidade dos moradores ajudarem a cuidar do espaço.

Quem também aprovou a obra foi o funcionário público, Valdir Antunes. “Moro no Jardim Nova Era há 27 anos e esse local precisava mesmo de uma intervenção, pois era usado apenas por marginais. Agora a população vai ocupá-lo. E isso é muito bom”, destacou o morador, dizendo ainda que as obras do Américo Poteiro trouxeram ainda cultura para o espaço.

Homenagem – A praça no Jardim Nova Era recebe o nome de uma das moradoras mais antigas do setor, onde viveu por 30 anos, a dona Raimunda Rosa de Campos, falecida em 2011. Ela sempre esteve envolvida ativamente em projetos comunitários e reuniões em busca de melhorias e benefícios para o bairro. “Nós da família estamos muito contentes com esta homenagem à minha mãe que se estivesse aqui, estaria muito feliz em ver como a praça está bonita”, disse a filha de dona Nenzinha, Joana Maria.

A propositura de nomear a praça com o nome da pioneira foi do vereador Helvecino Moura (PT). “Dona Raimunda fez muito por essa cidade e nada mais justo que homenageá-la, imortalizando seu nome em um espaço de uso coletivo”, salientou o parlamentar. O vereador Willian Panda pontuou ainda que a reforma do espaço foi um dos primeiros atos dele na Câmara. “Eu fui atrás do prefeito e do Max várias vezes e hoje estamos aqui inaugurando esse belo equipamento público que irá melhorar a vida do povo”.