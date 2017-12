Governo de Goiás leva ações habitacionais a Palmeiras e Anicuns

A caravana do Goiás na Frente Terceiro Setor – Social chega nesta quinta-feira, dia 07, em Palmeiras de Goiás e Anicuns, no Oeste goiano, também com ações na área habitacional. A Agência Goiana de Habitação (Agehab) integra o programa com cadastramento de interessados ao Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma.

A prioridade nesta fase é para famílias com portadores de necessidades especiais. O presidente da Agehab, Luiz Stival, acompanha as ações nos dois municípios. Em Palmeiras, Luiz Stival visita ainda o canteiro de obras da segunda etapa do Residencial Maria Pires Perillo, em fase de conclusão.

A equipe da Agência atende em Palmeiras a partir das 9 horas, no Cepal. Na parte da tarde, será atendida a população de Anicuns, às 14 horas, também no Cepal, Avenida Floriano Peixoto. Para o cadastro, os interessados devem estar em posse dos documentos pessoais (RG e CPF), comprovantes de renda e endereço, laudo médico do integrante da família com deficiência e comprovante de propriedade do imóvel.

O programa Goiás na Frente Terceiro Setor – Social destina R$ 60 milhões para ampliação de atendimentos dos programas sociais do Estado, a exemplo do Renda Cidadã e Cheque Reforma. O objetivo do Governo de Goiás é investir R$ 30 milhões na reforma de 10 mil moradias precárias. O benefício é concedido para assegurar condições de acessibilidade a famílias com membros com algum tipo de deficiência física. Segundo Luiz Stival, a ação promove inclusão social e melhoria da qualidade de vida da população que mais necessita da intervenção estatal, prova compromisso do governador Marconi Perillo com o social.

Depois da abertura das ações do Goiás na Frente Terceiro Setor – Social, o presidente da Agehab visita as obras de construção de 260 moradias de um total de 740, no Residencial Maria Pires Perillo, em Palmeiras de Goiás. Construído pela Agehab em parceria com o governo federal e a prefeitura, o residencial contará com a instalação de placas solares fotovoltaicas, que geram até 70% de economia na conta de energia. A ação do Projeto Casa Solar da Agehab tem como meta entregar 1,2 mil casas com o sistema fotovoltaico instalado em quatro municípios goianos: Pirenópolis, Alto Paraíso, Caçu e Palmeiras de Goiás. Pirenópolis e Alto Paraíso já receberam o benefício.

As 480 famílias que já moram no residencial Maria Pires Perillo, com a primeira etapa entregue no ano passado pelo Governo de Goiás, foram cadastradas para implantação do painel de geração de energia solar fotovoltaica para complementar o aquecimento solar já existente. O Residencial Maria Pires Perillo é um dos maiores empreendimentos do Estado, com investimento total para a construção das casas de R$ 46 milhões, sendo R$ 4,6 milhões em Cheque Mais Moradia e o restante do FAR, Fundo de Arrendamento Residencial. As 260 unidades da segunda etapa estão em fase final de construção, com previsão de conclusão ainda este mês.