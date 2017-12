Chuva provoca pontos de alagamento em Goiânia

Pelo menos três pontos de alagamento já foram registrados na capital por causa da chuva que cai desde a madrugada desta quinta-feira (7).

Segundo a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, há alagamento na Avenida C-4 com a C-12, no Jardim América. Outro ponto é a Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. A baixada da Avenida está alagada.

O último registro foi feito na rotatória da Avenida Pedro Ludovico Teixeira, que dá acesso à Rua das Magnólias, no Parque Oeste Industrial.