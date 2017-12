Projeto leva mostra a terminais do Eixão

O fotógrafo e produtor cultural Wagner Araújo está com trabalhos expostos em dois terminais do Eixo Anhanguera, no Padre Pelágio e Praça da Bíblia, em mostra do projeto Céu de Anil. Ao todo 50 imagens (uma delas em destaque na foto abaixo) compõem a mostra pública e gratuita. Os trabalhos foram selecionados sob a curadoria do ex-curador da Pinacoteca de São Paulo, Diógenes Moura.

As 50 imagens foram feitas por Wagner Araújo entre os anos de 2005 e 2016, em uma série que aborda manifestações de arte e religiosidade goianas e brasileiras, sob uma visão poética e não apenas documental. As imagens revelam a miscigenação e pluralidade do povo brasileiro, suas manifestações culturais, e propõem uma reflexão sobre a ancestralidade brasileira.

De acordo com o curador, as imagens de Wagner Araújo sugerem um instante de reflexão no trânsito dos terminais rodoviários, justamente no fluxo do dia a dia, quando as pessoas que por ali passam, param e seguem adiante têm a possibilidade de olhar também para si mesmas. Entre os eventos retratados estão as Cavalhadas em Pirenópolis, as Congadas em Goiânia e Catalão, os retratos dos índios caiapó, craô, entre outros. O projeto fica em cartaz até 3 de fevereiro de 2018.

SERVIÇO

Exposição: Céu de Anil

Fotógrafo: Wagner Araújo

Curadoria: Diógenes Moura

Data: Até 3 de fevereiro de 2018

Local: Avenida Anhanguera, Terminais Praça da Bíblia (Setor Universitário) e Padre Pelágio (Bairro Ipiranga)

ENTRADA FRANCA