Projeto Amigos da Escola é apresentado para empresários de Aparecida

O prefeito Gustavo Mendanha, juntamente com o secretário de Educação e Cultura Rodrigo Caldas, se reuniu na noite desta segunda-feira, 04, na Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG), com empresários do município para apresentar o projeto Amigo da Escola.

O intuito é criar uma parceria entre poder público e iniciativa privada para melhorar a educação municipal. Na ocasião, foi apresentado a Escola Municipal Camila Scaliz Figueiredo, onde o modelo do projeto já é aplicado. A ação busca sensibilizar o setor produtivo, no desenvolvimento social da população, por meio do ensino de qualidade.

“Aparecida tem crescido em uma grande velocidade, a cidade não para de receber família de outras cidades e outros estados e conheço de perto as situações de vulnerabilidade vivida por grande parte da população. Faço questão de agradecer essa contrapartida social vindo das empresas. Eu fico muito feliz com essa iniciativa que irá de fato a mudar essa realidade”, ressaltou o prefeito Gustavo Mendanha

A iniciativa busca ainda manter a boa estrutura das escolas e centros de educação infantil com doações de materiais e insumos, de forma que as manutenções e restaurações das unidades sejam feitas de forma rápida e desburocratizada. “Precisamos ter esse engajamento com projetos que visam a qualidade no ensino. Ser um amigo da escola é importante para a sociedade e bom para que o município, o estado e o pais melhore” destacou o presidente da ACIAG de Aparecida,Osvaldo Zilli.

Ao final da reunião, o projeto piloto que irá beneficiar o Centro Municipal de Educação, em construção no setor Retiro do Bosque, conseguiu arrecadar mais de R$140 mil, mais da metade do valor necessário para finalização da obra. “Esse projeto piloto irá dar oportunidade para que as crianças que moram nesse setor possam receber o devido atendimento da educação infantil. Esse novo Cmei vai oportunizar o acesso de 200 crianças na escola com dignidade e segurança”, frisou o secretário de Educação e Cultura, Rodrigo Caldas.

Aparecida conta hoje com 110 instituições de ensino e atende cerca de 40 mil crianças. De acordo com o secretário de Educação, 15 novos CMEIS já foram licitados e as obras serão iniciadas já no próximo ano.