Prefeitura inaugura praça em homenagem à Israel nesta quinta-feira, 07 em Aparecida

O prefeito Gustavo Mendanha inaugura nesta quinta-feira, 07, a partir das 17h, a Praça de Israel, localizada no setor Parque Trindade II, em Aparecida de Goiânia. A solenidade contará com a presença do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, que na ocasião receberá o título de cidadão aparecidense. Também serão realizadas apresentações culturais e artísticas.

De acordo com o prefeito, a praça é uma homenagem à boa relação que a cidade tem mantido com o país do Oriente Médio, por meio de troca de experiências comerciais e tecnológicas. “Buscamos fortalecer ainda mais nossa relação com Israel com parcerias e trocas de experiências e esta homenagem foi uma das formas encontradas de homenagear o país”, salientou o prefeito.

A nova praça, que foi construída pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e contará com toda infraestrutura de segurança e mobilidade por meio da secretaria executiva de Mobilidade e Defesa Social do município, terá árvores encontradas em Israel como Parreiras e Oliveiras. Além do busto do diplomata Osvaldo Euclides de Sousa Aranha e das bandeiras de Israel e do Brasil, simbolizando a parceria entre as duas pátrias.

Dentre os equipamentos públicos, a Praça de Israel terá Academia da Terceira Idade (ATI), Parque Infantil e uma pista de caminhada de 462 metros quadrados. A obra foi orçada em R$ 351 mil e a área total construída é de 11 mil metros quadrados. “O espaço é dotado para lazer e também para a prática de atividades físicas dos moradores que moram no Parque Trindade II e entorno”, sublinhou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes.

Homenageado – Osvaldo Aranha, natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, participou ativamente da vida política brasileira, sendo um dos principais articuladores da revolução de 1930. Ele foi ministro de Getúlio Vargas e presidente da Primeira Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947. Presidiu a II Assembleia Geral da ONU que votou o Plano de Partilha da Palestina, em 1947, que culminou na criação do Estado de Israel, fato que rendeu a Aranha eternas gratidões dos judeus e sionistas por sua atuação.

Serviço

Assunto: Prefeitura inaugura praça em homenagem à Israel nesta quinta-feira, 07

Data: 07 de dezembro de 2017 – quinta-feira

Horário: 17h

Local: Praça – Avenida Wilton Pinheiro, esquina com Avenida Padre Roque Continilo, Setor Parque Trindade II, Aparecida de Goiânia