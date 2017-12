Libertadores de 2018 já tem 38 times confirmados

Finalizada há menos de uma semana, a Copa Libertadores da América já vê sua próxima edição tomar forma. Dos 47 clubes que disputarão o torneio, incluindo as fases preliminares, 38 já são conhecidos. No Brasil, o Atlético Mineiro espera a decisão da Copa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente para saber se estará na competição continental – caso seja vencida pelo Flamengo, o Galo se beneficia e estará na fase preliminar da Libertadores.

Faltando poucos times para compor a tabela da Libertadores 2018, o sorteio ocorrerá no próximo dia 20 na sede da Conmebol, no Paraguai. As vagas a serem preenchidas serão conhecidas a partir do desfecho de algubs campeonatos nacionais da América do Sul que ainda estão em andamento. Para a fase de grupos são 25 nomes confirmados, com o Vasco podendo herdar a 26ª, para isso os cruzmaltinos precisam torcer para que o Flamengo seja campeão da Sul-Americana. Caso o título fique com Independiente da Argentina, o Vasco disputará a fase preliminar.

Maiores campeões do torneio continental, Argentina – 24 títulos – e Brasil – 18 – serão os países com mais representantes na Libertadores 2018 e também os que possuem mais vagas na fase de grupos. No caso brasileiro são seis vagas diretas – uma da Copa do Brasil e cinco do Brasileiro -, podendo virar sete com o título da Sul-Americana, e mais duas vagas na fase preliminar.

Já os hermanos vão mandar seis times à fase de grupos podendo se transformar em sete e uma para a fase preliminar.

Confira quem já está garantido na Libertadores 2018

FASE DE GRUPOS

Argentina

Boca Jrs

River Plate

Atlético Tucuman

Estudiantes

Racing

Bolívia

The Strongest

Bolívar

Brasil

Corinthians

Cruzeiro

Palmeiras

Santos

Flamengo

Grêmio

Chile

Universidad de Chile

Colômbia

Atlético Nacional

Equador

Delfin

Emelec

Paraguai

Libertad

Cerro Porteño ou Olimpia

Uruguai

Defensor ou Peñarol

Venezuela

Monagas

2ª FASE

Argentina

Banfield

Brasil

Vasco*

Chapecoense

Chile

Santiago Wanderers

Colômbia

Junior Barranquilha

Equador

Independiente Del Valle

Paraguai

Guarani

Peru

Melgar

Uruguai

Nacional

Venezuela

Carabobo

1ª FASE

Paraguai

Cerro Porteño ou Olimpia

Peru

Alianza Lima

Real Garcilaso

Universitario

Uruguai

Montevideo Wanderers

Venezuela

Dep. Táchira