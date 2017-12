Humorista Tom Carvalho encerra programação 2017 do Riso no HGG

O humorista goiano Tom Carvalho se apresenta no Hospital Geral de Goiânia (HGG) nesta terça-feira, dia 5, a partir das 19 horas. A apresentação encerra a programação 2017 do projeto Riso no HGG. Esta será a quarta participação do artista no projeto de humanização da unidade.

O pocket show reunirá piadas sobre a atual situação do país e os principais personagens do humorista, como o Manelão – um homem avesso à modernidade e que apresenta problemas de relacionamento com o filho. O show conta ainda com uma mensagem motivacional que promete emocionar a plateia. Ao lado de seu companheiro de palco, Nilton Pinto, Tom Carvalho já realizou mais de 3 mil shows, dando vida à interpretação de mais de 50 personagens.

Em janeiro, o artista fez o show de abertura da temporada 2017 do Riso no HGG, e reuniu os quadros mais famosos de sua apresentação, além de covers de músicas popularmente conhecidas.

Riso no HGG

A iniciativa teve início em novembro de 2014, e tem como objetivo utilizar a terapia do riso como estratégia auxiliar do tratamento. Desde a sua criação, o projeto já levou diversas atrações para pacientes, familiares e colaboradores do Hospital Alberto Rassi – HGG.

As apresentações acontecem mensalmente, e envolvem artistas de stand up comedy, esquetes e peças teatrais, monólogos, e outros.