Governo Juntos dos Idosos atende em centros de convivência em Goiânia

O secretário da Secretaria de Governo (Segov), Tayrone Di Martino, abriu nesta terça-feira, dia 5, a 2ª edição do Governo Junto dos Idosos, realizado em dois Centros de Convivência dos Idosos (CCIs), nos setores Cândida de Morais (5/12) e Norte Ferroviário (6/12). Tayrone falou dos serviços oferecidos à população nestes dois dias, entre eles emissão de documentos, corte de cabelos, distribuição gratuita de medicamentos e consultoria jurídica.

Para o secretário da Segov, os CCIs trazem dignidade aos seus frequentadores. “Estes Centros de Convivência da OVG mudam a vida das pessoas”, elogiou. “Traz desenvolvimento para quem faz os cursos de artesanato, de dança, em todo o trabalho que é desenvolvido. Muitos dos nossos idosos vivem tristes em suas casas, descrentes da vida. E essa instituição faz com que muitos tenham realmente vontade de viver”, ressaltou o secretário, cuja mãe, dona Ana Gomes, participa das atividades do CCI Cândida de Morais.

Piscinas para hidroginástica

Tayrone estava acompanhado pelo diretor geral da OVG, major Anderson Augusto Tavares, que representou na solenidade a presidente de honra da OVG, Valéria Perillo. Ambos assinaram protocolo de intenções para construção de duas piscinas nos CCIs Cândida de Morais e Norte Ferroviário.

O secretário contou que Valéria Perillo comentou com o governador Marconi Perillo sobre a necessidade da construção das piscinas, como forma de promover ainda mais qualidade de vida aos frequentadores dos CCIs, a partir do oferecimento de aulas de hidroginástica. “O governador determinou que construíssemos, por meio da Segov, as piscinas. O processo licitatório foi finalizado e as obras iniciam ainda este mês”, anunciou Tayrone. O major Augusto agradeceu a parceria. “Hoje é um dia de muita alegria. Agradeço ao governador, à dona Valéria Perillo e ao Tayrone pelos serviços trazidos para cá”, frisou.

Bênção e apresentação artística

Uma bênção ecumênica foi ministrada pelo representante da Federação Espírita de Goiás, Paulo Cesar, que falou da necessidade de honrar os pais e as mães. Em nome da comunidade evangélica, a missionária Rosana Almeida, que trabalha na OVG, ministrou sobre a importância em servir as pessoas e a fazê-lo com amor. O padre Agnaldo, representando a Igreja Católica, foi auxiliado pela chefe de Gabinete da Segov Vera Quixabeira, que leu o Sermão das Bem Aventuranças, pregado por Jesus no capítulo 5 do livro de Mateus. “Quer ser feliz?”, perguntou o padre Agnaldo, “siga a constituição de Jesus descrita neste sermão”, ensinou.

As 17 alunas do professor Mauro Negrão, integrantes do grupo de dança do Centro de Convivência dos Idosos do Setor Cândida de Morais, encantaram o público com coreografias ao som de músicas dos anos 1960. Entre elas, estava a mãe de Tayrone, Ana Gomes. Após a solenidade de abertura, Mauro Negrão e o cerimonialista da Segov, Magnilton Pedreira, comandaram a animação na pista de dança, com vários ritmos, entre eles o forró. O clima festivo tomou conta do CCI e até o secretário Tayrone dançou com as idosas.

População aprova os atendimentos

A aposentada Sebastiana Bueno de Souza, 78, que é moradora da Região Noroeste aproveitou o evento para visitar o Centro de Convivência de Idosos Cândida de Morais e fazer o exame oftalmológico. “Fiz uma cirurgia no olho e estou com dificuldade de enxergar. Aproveitei para fazer o exame e ver o que o especialista me indica fazer”, pontuou.

Já a dona Marcela Maria Silva Rezende, 63, que também mora na região foi ao evento para fazer o Passaporte do Idoso e o exame oftalmológico. “O evento facilitou muito, pois assim como eu, muitos idosos tem dificuldade de se locomover, e tendo uma estrutura dessa perto de casa facilita”, destacou.

Visando a sustentabilidade, a senhora Maria Vilma aproveitou o Governo Junto dos Idosos para trocar materiais recicláveis por roupas. “É uma iniciativa que ajuda as pessoas que necessitam e melhora o ambiente”, disse.