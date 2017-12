Black Friday bate recorde de emissão de NFC-e em Goiás

Considerado um dos momentos mais esperado pelos lojistas e consumidores, com ofertas de descontos nas vendas que podem chegar a 70% do valor do produto, o Black Friday deste ano em Goiás, superou as expectativas, durante os três dias (de 24 a 26/11) de realização do evento, em emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e). O novo modelo de emissão de documento fiscal foi lançado, oficialmente, em junho de 2016 e, desde então tem registrando aumento de lojistas que passaram emitir a NFC-e.

Dados da Gerência de Informações Econômico-Fiscais (Gief), da Secretaria da Fazenda (Sefaz), no primeiro dia do evento, sexta-feira, foi considerado o dia de maior quantidade de emissão de NFC-e, com mais de 1,5 milhão de documentos emitidos. Durante todo o Black Friday em Goiás, foram contabilizadas mais de 4 milhões de notas fiscais do consumidor emitidas eletronicamente.

Ainda de acordo com a Coordenação de Documentários Fiscais, da Sefaz, o domingo que é considerado um dia fraco de registro de vendas no comércio varejista, por conta do Black Friday houve um acréscimo atípico de NFC-e, com mais de 1 milhão de documentos emitidos. O auditor fiscal Wellington Mijolário destaca que a média registrada de nota fiscal emitida eletronicamente, em novembro chegou a mais de 1 milhão de documentos. No período, foram emitidas mais de 36 milhões de NFC-e pelo setor varejista do Estado.

Saiba mais

Evento em que segmentos varejistas promovem uma série de descontos para chamar a atenção do consumidor, seja em lojas físicas ou pela internet, é realizado todo mês novembro, período que antecede as compras natalinas e de Ano Novo. Os eletrônicos costumam ser os produtos mais procurados pelos consumidores, como smarphones, máquinas de lavar, roupas, geladeiras, fogões, smart TV, notebooks dentre outros.

O Black Friday teve origem nos EUA, e é realizado logo depois do feriado de Ação de Graças. A data é considerada o pontapé inicial paras compras de Natal e normalmente é realizado na última sexta-feira do mês de novembro. Já no Brasil, o evento teve início no dia 28 de novembro de 2010, reunindo cerca de 50 lojistas do varejo nacional e foi realizado totalmente on line.