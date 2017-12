Parceria garante 50 moradias no Jardim do Lago em Senador Canedo

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a prefeitura de Senador Canedo formalizaram nesta segunda-feira, dia 4, parceria para construção de 50 moradias no município. O convênio foi assinado durante audiência do prefeito Divino Lemes com o presidente da Agehab, Luiz Stival, na sede da Agência. No final do ano passado, Stival visitou o município e a área no Bairro Jardim do Lago destinada à construção das moradias que vão abrigar famílias que passaram por processo de despejo judicial.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, afirma que a Agehab está atuando com planejamento para atender as demandas dos 246 municípios. “Estamos intensificando as parcerias para cumprir a meta estipulada pelo governo estadual de contratar 30 mil moradias até o final de 2018, em parceria com as prefeituras e a Caixa Econômica Federal. Para concretizar as parcerias, os municípios precisam apresentar as áreas.

Os recursos serão disponibilizados pelo Estado e a Caixa”, frisa Stival. No caso de Senador Canedo é parceria direta com a prefeitura, onde o Estado disponibilizará R$ 750 mil em Cheque Mais Moradia, sendo R$ 15 mil por unidade habitacional.

De acordo com o prefeito de Senador Canedo, as moradias serão construídas em área já regularizada pela prefeitura e dotada de toda infraestrutura, a exemplo de energia elétrica, asfalto, água tratada e escola. Divino Lemos destaca ainda que o município, segundo levantamento feito pela prefeitura, tem déficit habitacional de aproximadamente 10 mil unidades habitacionais.

Ele ressalta que tem buscado ampliar as parcerias com a Caixa Econômica Federal e o Governo de Goiás. “Essa parceria com a Agehab é excelente. A gente só consegue fazer coisas boas juntos. A partir deste convênio, já estamos preparados para o início das obras”, acrescenta o prefeito.

Assessoria de Imprensa Agência Goiana de Habitação (Agehab)

