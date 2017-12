Inquérito para apurar falta de atendimento odontológico em Goiânia será aberta pela Polícia Civil

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública (Dercap) abriu na tarde desta segunda-feira (4) um inquérito para apurar a suspensão do atendimento odontológico por parte da rede municipal de saúde de Goiânia.

O delegado André Augusto Bottesini Jorge recebeu dos vereadores que integram a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Saúde na Câmara Municipal uma série de denúncias sobre a ausência de fornecimento do serviço público.

Pela manhã, um ofício encaminhado pela gerente de Saúde Bucal de Goiânia, Ana Paula Nomelini Marques da Silva Vianna, em março deste ano às unidades de saúde da capital foi apresentado durante reunião da Comissão. No documento, a gerente informava que os insumos estavam em falta e dava ordem para a suspensão dos atendimentos. Porém, nele também estavam cópias do termo de homologação, datado do final de agosto, que autorizava a Prefeitura de Goiânia a comprar vários itens, suficientes para a realização de cerca de 150 mil atendimentos.

Segundo o relator da CEI, vereador Elias Vaz (PSB), o Poder Executivo municipal, que tem 370 dentistas contratados, está sendo negligente ao deixar o serviço de atendimento ao público parado. “É dever do Município oferecer atendimento, é direito do cidadão, previsto na Constituição”, diz o parlamentar.

Quanto ao documento de Ana Paula Nomelini, o relator diz que ele desmascara a secretária Municipal de Saúde, Fátima Mrue. “(Ela) insiste em dizer que o processo licitatório ainda está em andamento e por isso os materiais não foram comprados. É mentira. O termo de homologação é a última etapa de um pregão. Isso significa que a prefeitura está autorizada a comprar os insumos desde agosto e a população continua sem atendimento.”

A Comissão convocou Ana Paula Nomelini para prestar depoimento novamente nesta terça-feira (5). Ela será intimada para dar explicações sobre a suspensão do atendimento odontológico e a demora na compra de insumos.