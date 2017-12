Goiás na Frente já celebrou convênios com 96 cidades e investimentos superam R$ 200 milhões

O Governo de Goiás já celebrou, por meio do programa Goiás na Frente, convênios com 96 municípios goianos. A maior parte deles já recebeu pelo menos a primeira parcela dos recursos e, assim, pôde dar início às obras. São 110 obras nessas cidades, com investimentos de R$ 202.945.271,15. A maioria dos municípios optou por utilizar os recursos em pavimentação asfáltica.

O governador Marconi Perillo tem afirmado que elaborou este programa com vistas a ajudar os municípios nesse momento de dificuldades por que passam e quando os prefeitos que assumiram este ano reivindicaram apoio. Ele se reuniu com todos os prefeitos para ouvir deles as reivindicações e definir aonde queriam que os recursos fossem investidos.

A previsão é a de que, até o final de 2018, as 246 cidades goianas terão sido atendidas com o Goiás na Frente. O programa prevê investimentos de quase R$ 10 bilhões em obras e serviços em todas as regiões do Estado. Do montante, R$ 1 bilhão da União, R$ 5 bilhões são provenientes do Tesouro Estadual, incluindo R$ 1 bilhão da privatização da Celg e R$ 3 bilhões de recursos privados, dentre eles recursos (R$ 2,17 bilhões) garantidos pela Celg D/Enel. O programa está dividido em quatro setores de investimentos: obras rodoviárias, obras civis, e nas áreas da Saúde e Educação.

O governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton visitaram, neste ano, todos os municípios para lançar o programa, assinar os convênios, liberar recursos e inaugurar obras do Goiás na Frente. Para assinar os convênios, é preciso que as prefeituras apresentem as certidões em dia e a documentação exigida por lei. A definição da aplicação dos recursos é feita pelas prefeituras em conjunto com a população de cada cidade.