Basquete: IEA surpreende e é campeão goiano

Imagine um time formado por amigos, que não treinam juntos e que não tem técnico nem quadra própria. E, claro, também não paga salários. Uma equipe dessas tem condições de ganhar alguma coisa? O IEA mostrou que sim e fez desse grupo o campeão goiano de basquete em 2017.

O IEA conquistou o título domingo ao vencer a ABA/Anápolis por 77 a 60 no terceiro e último jogo melhor de três que decidiu o campeonato. A vitória foi de virada dupla, na partida decisiva e na série da final, pois a equipe de Goiânia perdeu o primeiro duelo por 96 a 65, em Anápolis, e depois ganhou o segundo confronto na capital por 75 a 62.

O Estadual contou com sete equipes e, em dez partidas, o IEA ganhou sete e perdeu apenas três. “Formamos um elenco na base da amizade e deu certo”, ressalta o armador Francisco Maia, o Chico, que além de jogador é também quem faz o papel de técnico. “Nesse ano o time ficou forte e me dei ao luxo de ficar mais na parte de orientar a equipe”, diz Chico, que é profissional de Educação Física. Ele entrou em quadra quando a equipe precisou, como na final de domingo, pois a ABA abriu vantagem no primeiro tempo, especialmente devido à forte marcação ao armador Alexandre.

Origem

O time leva o nome de IEA porque conta com apoio do Instituto de Educação Avançada, que tem entre os sócios Fabiano Assis, um dos amigos que formaram o time. Tudo começou em 1992, nas quadras da praça de esportes do Setor dos Funcionários.

“A maior parte da equipe se conheceu na década de 1990 nas quadras do Setor dos Funcionários. Até hoje mantemos a rotina de bater bola no local sempre às terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 15 horas”, lembra Chico, que completa: “Apesar de muitos jogadores do time participar dessas peladas, não é um treino da equipe.”

Reforços na base da amizade

Para ser campeão goiano logo em seu segundo ano de participação no Estadual de basquete, o IEA contou com a base dos amigos que se conhecem desde a adolescência nas quadras do Setor dos Funcionários. Mas o pulo do gato rumo ao título se deu quando a equipe buscou reforços fora de Goiânia.

“Conseguimos, na base da amizade, trazer jogadores de Minas Gerais, Brasília e Rio Verde. Isso deixou nosso time mais forte”, explica Francisco Maia, o Chico.

Ele se refere ao armador Alexandre e aos alas Saci e Pedrinho, que são de Minas Gerais. “O Instituto de Educação Avançada pagou a gasolina para eles. O Pedrinho saia de Araguari e ia para Uberlândia se encontrar com o Alexandre e o Saci e, então, viajavam juntos para Goiânia.”

No mesmo esquema vieram os pivôs André, de Rio Verde, e Dudu, de Brasília. A logística deu certo, embora em alguns jogos esses atletas chegaram atrasados devido à viagem. Mas a presença deles em quadra foi fundamental para a conquista. Tanto que a intenção é repetir essa receita no próximo ano.

“Em time que está ganhando não se mexe”, brinca Chico, quando questionado se pretende contratar um técnico, agora que o time é campeão goiano. “Vamos continuar assim em 2018, talvez com mudança no nome da equipe e alguns reforços.”

CAMPANHA DO CAMPEÃO

IEA 93 x 52 Ajax

ABA 112 x 88 IEA

AEGB 74 x 88 IEA

IEA 85 x 67 Jaó

IEA 73 x 64 Goiás

IFG 94 x 85 IEA

IEA 91 x 75 IFG

ABA 96 x 65 IEA

IEA 75 X 62 ABA

ABA 77 x 60 IEA

10 jogos

7 Vitórias

3 derrotas

ELENCO VENCEDOR

Armadores: Alexandre e Francisco Maia

Alas: Garnett, Luciano, Diego Guedes, Kurth, Rogério Bispo, Alisson Florêncio, Sai e Pedrinho.

Pivôs: André, Danilo, Sadelson, Dudu e Cristiano