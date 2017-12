A Cooperativa dos Artesãos de Aparecida de Goiânia realiza oficina de artesanato para as crianças

A Cooperativa dos Artesãos de Aparecida de Goiânia preparou para a criançada, durante a programação de fim de ano, a Oficina de Artesanato Infantil de Decorações Natalinas. As aulas serão realizadas de 13 a 22 de dezembro, no período vespertino na Praça da Matriz e no Parque da Família, em dias intercalados, durante a realização da Feira de Artesanato. A ação faz parte da 4ª edição do projeto Natal Mundo dos sonhos, sob a coordenação das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, por meio da Superintendência de Turismo e Relações Internacionais e da Secretaria executiva de Cultura.

“O objetivo é proporcionar momentos de lazer e estimular a criatividade das crianças ainda em desenvolvimento. Nas oficinas elas terão a oportunidade de criar enfeites de natal e brinquedos, além poderem presentear alguém com algo produzido por elas mesmas, com carinho e dedicação. Afinal, é muito gratificante receber um presente criado manualmente, ainda mais se for uma criança que tenha feito”, destacou o superintendente de Turismo e Relações Internacionais, Guido Marco Brem.

De acordo com a presidente da Cooperativa dos Artesãos, Andréa Caetano da Silva Soares, a Cooperativa foi formada recentemente e já possui projetos para envolver a população. “Será a primeira ação de muitas que virão e escolhemos as crianças, neste primeiro projeto, porque a imaginação é uma das coisas mais aproveitadas na infância. Por meio de desenhos ou até mesmo rabiscos com lápis de cor, a criança começa a transpor aquilo que vem de dentro dela e passa a colocar suas emoções no papel. A atividade, também conhecida como trabalho manual, seria a evolução do desenho para algo físico”, explicou.

Inscrições – As inscrições podem ser feitas durante as oficinas no Parque da Família e na Praça Matriz. Ao todo serão disponibilizadas 20 vagas por dia para crianças de 5 a 12 anos. O material utilizado nos trabalhos manuais ensinados durante as oficinas será de baixo custo ou reciclável como garrafas pet, rolinhos de papel, caixas de sapato, sacos de cimentos, dentre outros. “Cinco artesãos qualificados ministrarão as aulas para a criançada. Além disso, outros profissionais estarão expondo seus produtos na Feira do Artesanato que será realizada no Parque da Família durante toda a programação natalina”, salientou a presidente da Cooperativa.

Natal Mundo dos Sonhos – De acordo com a secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia, a decoração natalina nas ruas da cidade terá início no começo de dezembro. A decoração faz parte da 4ª edição do Natal Mundo dos Sonhos que acontecerá entre os dias 13 e 22 de Dezembro. A ação natalina irá contar com diversas apresentações culturais e artísticas, como shows, orquestra sinfônica, coral e teatro. O evento terá ainda culto ecumênico realizado na Igreja Matriz e apresentações culturais no Salão Paroquial e Parque da Família.