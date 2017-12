Vereadores de Goiânia denunciam à polícia e ao MP omissão da prefeitura em atendimento odontológico

Os vereadores que integram a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal, que investiga irregularidades na Saúde, irão denunciar, na tarde desta segunda-feira (4), ao titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, André Augusto Bottesini Jorge, o crime de omissão da prefeitura em atendimentos odontológicos em Goiânia.

De acordo com o relator, vereador Elias Vaz (PSB), apesar de ter 370 dentistas contratados, o serviço está paralisado na cidade. “A procura é enorme, a fila de espera é imensa e muitos pacientes estão sofrendo enquanto aguardam. As pessoas precisam arrancar os dentes porque não suportam a dor. Uma cidadã fez isso em casa, com um alicate. É dever do Município oferecer atendimento, é direito do cidadão, previsto na Constituição. É realmente um caso de polícia”, diz Elias.

O vereador apresentou ofício encaminhado pela gerente de Saúde Bucal do Município, Ana Paula Nomelini Marques da Silva Vianna, no dia 31 de março às unidades de saúde da capital informando que insumos estavam em falta, principalmente anestésico, e dando ordem para suspender os atendimentos eletivos. Ele também mostrou cópias do termo de homologação que autoriza a prefeitura a comprar vários itens, inclusive três mil caixas, com 50 unidades cada, do anestésico lidocaína, com data de 29 de agosto de 2017. Elias apurou que essa quantidade é suficiente para cerca de 150 mil atendimentos.

“Esse documento desmascara a secretária Municipal de Saúde, que insiste em dizer que o processo licitatório ainda está em andamento e por isso os materiais não foram comprados. É mentira. O termo de homologação é o último passo de uma licitação. Isso significa que a prefeitura está autorizada a comprar os insumos desde agosto e a população continua sem atendimento. É de uma negligência que não dá pra entender”, afirma Elias Vaz.

Convocação

A CEI convocou novamente para terça-feira (05), às 14h, a gerente de Saúde Bucal do Município, Ana Paula Nomelini Marques da Silva Vianna. Ela deve dar explicações aos vereadores sobre a suspensão do atendimento odontológico e a demora na compra de insumos já autorizada por licitação.

Afastamento

Na reunião da Comissão Especial de Inquérito (CEI), o vereador Jorge Kajuru (PRP) não compareceu, mas enviou a suplente Priscila Tejota (PMB), com requerimento pedindo à prefeitura o afastamento da secretária de Saúde, Fábima Mrué. Ele disse que o requerimento foi aprovado por unanimidade na CEI da Saúde.