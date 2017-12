Sistema de monitoramento na Serra das Areias contribui para a segurança pública

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia (SEMMA), apresentou à Segurança Pública do Estado e do município, nesta sexta-feira, 1º, o sistema de monitoramento da Área de Proteção Ambiental Serra das Areias. A partir de agora a fiscalização será uma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Juizado da Infância e Juventude. Além da preservação ambiental o intuito é prevenir outros crimes e facilitar as investigações.

“Hoje nós estamos colocando o sistema de videomonitoramento à disposição da Segurança Pública de nossa cidade. O principal objetivo da instalação das câmeras é preservar a Área de Proteção Ambiental Serra das Areias, mas também contribuir com a segurança. As câmeras foram inauguradas no dia 6 de novembro, e durante os 20 dias de funcionamento vários crimes que estavam acontecendo na área foram elucidados e os criminosos presos”, frisou Ezízio Barbosa, secretário Municipal de Meio Ambiente.

O sistema conta, atualmente, com duas bases, uma está instalada no setor Jardim Riviera e a outra no alto da Serra das Areias. As duas câmeras de vigilância possuem infravermelho com alcance de um raio de cinco quilômetros, e será monitorada 24 horas por dia por fiscais da SEMMA. Segundo o secretário Ezízio Barbosa, uma empresa especializada foi contratada para a instalar mais câmeras na Serra das Areias, que possui 200 alqueires de expansão, para que toda área de proteção ambiental seja monitorada.

De acordo com o delegado regional da Polícia Civil, André Fernandes, o sistema irá contribuir com a prevenção de crimes e facilitar investigações. “Será uma ferramenta importante para a Polícia Civil. Durante muito tempo, foi possível presenciar muitas ações de criminosos naquele local. Entre eles assassinatos e desmanche de carros roubados. Por intermédio das filmagens conseguimos provas de crimes que podem ocorrer ou ocorreram, facilitando muito o nosso trabalho em solucionar esses casos” – salientou o delegado.

“Vamos continuar trabalhando para que Aparecida continue avançando em todos os aspectos, seja na economia, saúde, educação, infraestrutura para que se torne uma das cidades mais progressistas de Goiás sem deixar a sustentabilidade de lado. Embora nós já tivéssemos uma fiscalização ambiental eficiente no Serra das Areais, através de ações da SEMMA, esses mecanismos de tecnologia facilitarão bastante a repreensão à crimes ambientais, acompanhando em tempo real o que acontece. Esse sistema faz parte do projeto de tornar a cidade inteligente, é o primeiro passo para tornar isso uma realidade. Diversas regiões já são acompanhados pelo videomonitoramento, e estaremos ampliando para mais” – destacou o prefeito Gustavo Mendanha.

Presenças: Também participaram da apresentação do sistema monitoramento da Área de Proteção Ambiental Serra das Areias, o vice-prefeito e secretário de Governo, Veter Martins, os secretários Max Menezes (Desenvolvimento Urbano) e Ozair José da Silva (Desenvolvimento Econômico), o presidente da Câmara Vilmar Mariano (PMDB) e demais vereadores do município.