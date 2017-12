Show de Natal: Governo de Goiás completa 15 milhões de brinquedos entregues a crianças de famílias de menor renda

Em quatro mandatos à frente do Governo de Goiás, o governador Marconi Perillo completa neste Natal de 2017 a marca dos 15 milhões de brinquedos entregues a crianças de famílias de menor renda no Estado. O Show de Natal e as atividades relacionadas à data no mês de dezembro foram idealizados por Marconi e Valéria, ainda no primeiro ano da primeira gestão.

Só nas administrações de Marconi, já foram mais de 15 milhões de presentes entregues diretamente às crianças em todos os 246 municípios goianos. O número mostra-se expressivo na medida em que se estabelece um paralelo entre o volume de presentes com a população total do Estado, hoje em torno de de 6,5 milhões de pessoas.

O governador colocou em prática com o Show de Natal na Praça, a única fórmula que o faz administrar com prazer. “Se não for para fazer o bem, atender os que mais precisam, estender as mãos para as famílias, os jovens que querem estudar, as crianças e todos os goianos e goianas, não vale a pena administrar”, afirmou o governador. Em entrevista, Marconi disse que “a Praça Cívica é a praça do povo goiano” e que é ali o “lugar de todas as manifestações genuínas dos goianos”.

Marconi despediu-se do Show de Natal da Praça afirmando que, com Valéria Perillo, sempre se esforçou para transformar a Praça Cívica em um local bonito e acolhedor. A multidão presente na abertura da programação de Natal da OVG aplaudiu o governador com entusiasmo, um gesto interpretado por Dom Washington Cruz durante as bênçãos iniciais como “um até breve”.

A exemplo dos anos anteriores, a OVG edificou no centro da praça uma Aldeia dotada de área de alimentação e Casinha do Papai Noel. A Praça Cívica ganhou decoração com luzes e cores espalhadas em prédios públicos e na arborização, além de figuras representativas dos símbolos natalinos, instaladas em pontos estratégicos. Uma das novidades na decoração deste ano é a utilização de motivos artesanais e do folclore goianos. Parceria entre a OVG e o Sebrae permitiu acrescentar à decoração um ipê amarelo florido, instalado ao lado do Papai Noel.

Durante o período em que permanecerá aberto ao público, o projeto irá promover demonstrações das habilidades dos artesãos incentivados pelo Instituto Goiano de Folclore. Em exposição, a partir deste 1 de dezembro, estão Ipês artesanais e guirlandas natalinas por eles confeccionados.

O visitante poderá apreciar danças e músicas com estilo regionalista nas apresentações de grupos artísticos e culturais. O show de Natal da OVG desenvolve-se em duas etapas. A primeira, aberta nesta sexta-feira (1) pelo governador Marconi e a primeira-dama, Valéria Perillo. A segunda se dará no dia 17 no Ginásio Goiânia Arena, com distribuição de brinquedos e lanches às crianças.

Abertura

Neste dia, haverá apresentação dos cantores Zé Felipe, filho do cantor Leonardo e de Hugo Henrique, que participou do The Voice Kids, da Rede Globo. Ao longo do mês de dezembro, também haverá entrega de brinquedos em todos os municípios do interior.

A programação deste dia 1 foi aberta pelo Coral Infantil Gustav Ritter na marquise do Palácio das Esmeraldas, onde cerca de cem crianças participam da Cantata de Natal. Antes, o coral se apresentou na sala Dona Gercina Borges do Palácio.

Depois da chegada do Papai Noel na Praça Cívica, este ano transportado por um carro de boi, ocorreram as apresentações da Orquestra Jovem Arte Viva e dos Jovens Talentos do Estúdio Érica Vilela, acompanhados por parte da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás.