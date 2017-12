Melhores do esporte de Aparecida são homenageados

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude Aparecida de Goiânia realizou na noite de ontem, 30, pela segunda vez, o evento Melhores do Esporte, com parceria da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião foram sancionadas as leis “Os Melhores do Esporte”, que foi criada por meio da Portaria nº 03/2016, de 31 de agosto de 2016, tornando-se um evento anual no calendário esportivo do município e a Lei nº 3.388/2017, apelidada de “Aparecida Compete”, que prevê instituir a política de incentivo aos atletas praticantes de desportos de rendimento em modalidade olímpica ou paraolímpica.

As leis foram aprovadas no último dia 9 de novembro. O prêmio ‘Melhores do Esporte’, onde as indicações estarão limitadas às entidades e Associações do Desporto e Paradesporto de cada modalidade esportiva no município. E que além dos atletas de melhor rendimento, também premiará com troféu, o atleta e paratleta revelação, melhor técnico, melhor dirigente esportivo e impressa esportiva (narrador esportivo, comentarista, repórter, apresentador esportivo, etc.). E a lei Aparecida Compete, que disponibilizará um auxílio financeiro por competição, considerando-se a classificação do atleta na categoria esportiva, nos seguintes valores individuais: R$ 400 reais para competições representando o município; já para competições sem representar o município, R$ 500 reais para categoria estadual, R$ 1.000 reais para categoria nacional e R$ 3.000 reais para categoria internacional.

“O evento foi feito no ano passado como forma de incentivo aos nossos atletas, só que precisávamos de uma lei que regulamentasse por isso a Câmara aprovou e hoje sanciono com muito entusiasmo. Além disso, assino também a lei Aparecida Compete, que também dará incentivo financeiro aos nossos atletas. Tenho certeza de que esse projeto desenvolverá bastante o esporte em Aparecida, disponibilizando recursos à esportistas olímpicos e paralímpicos. Nossa cidade passara a ter condição de competir. Queremos valorizar o esporte e mostrar para a sociedade aparecidense os atletas do município”, salientou o prefeito Gustavo Mendanha.

Esta é a 2ª Edição do prêmio Melhores do Esporte e homenageou, ao todo, 230 atletas de diversas modalidades, além de professores e autoridades. “Este prêmio tem como objetivo reunir os atletas de cada modalidade esportiva, escolhidos por suas entidades, em um só evento com a finalidade de agraciar, valorizar, dar visibilidade e apresentar à imprensa esportiva e a comunidade os destaques de cada modalidade esportiva no ano. Além disso, valorizar também nossos professores e autoridades do município” salientou o secretário de Esporte, Gerffeson Aragão.

Campeã Brasileira de 2017 da 3ª Divisão em Basquete sobre cadeira de rodas, a equipe Camaleões Sobre Rodas (Aparecidense/Adap) recebeu o título de destaque de 2017. “O time existe há nove anos e entrei há dois para competir com meus colegas. Não há limitações para quem quer viver e vencer e o esporte é uma forma de dizermos para sociedade que não somos incapazes. Além disso, com o incentivo do poder público podemos mostrar a todos o nosso talento. Me sinto honrado em receber tamanho reconhecimento”, manifestou com alegria um dos atletas do basquete, Kássio Junio Jacob de Jesus.

Ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela, falou da importância no reconhecimento do esporte em Aparecida. “Sempre disse que o esporte tira nossas crianças das drogas, ajuda na saúde mental e física e para quem tem algum tipo de deficiência, ajuda na autoestima, a superar limitações. Por isso, ano passado deixei encaminhado o projeto e hoje ele foi sancionado. Parabéns a todos que contribuem ou contribuíram para que isso acontecesse”, grifou.

Presidente da Câmara, Vilmar Mariano, explicou o porque da aprovação das duas leis. “A necessidade de programas destinados a democratizar o acesso à prática de esportes foi uma das principais vertentes para que esses dois projetos fossem aprovados com louvor. A prática esportiva influencia no desenvolvimento saudável das pessoas e principalmente dos jovens. Os distanciando da mentalidade distorcida que hoje se prega no mundo e ainda faz com que as pessoas fiquem longe da criminalidade que está presente em todos os locais de forma bastante organizada e sedutora”, argumentou o vereador.

Homenageados – Durante a solenidade foram premiados as equipes de Basquete em cadeiras de rodas, Campeã Brasileira, a equipe de Futebol de Amputados, que foram vice-campeões brasileiros. Também foram homenageados os professores de Tae Kwon Do, Alan Domingos, Edgar Guimarães, o de Capoeira, José Carlos (Paraíba), de Karatê, Wesley de Carlos e Jiu Jitsu, Marco Antônio, Alfredo Barreto e Éder Rodrigues; personalidades, empresas e entidades, que contribuíram para o desenvolvimento do Esporte neste ano de 2017 em Aparecida de Goiânia; além de árbitros e atletas nas áreas de Judô, Boxe, Xadrez, Muay Thai, Tae Kwon Do, Capoeira, Jiu Jitsu, MMA, Karatê, Motocross, BMX, Skate, Drift, Natação, Atletismo, Basquete, Vôlei feminino e masculino, Futsal base feminino e masculino, Futsal adulto feminino e masculino, Futebol de base sub 11, sub 13 e sub 15, Futebol Society feminino e masculino, Futebol feminino e masculino, Para-motor e kickboxing.