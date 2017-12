Homem é morto em frente a distribuidora de bebidas em Anápolis; outras três pessoas ficam feridas

Um homem de 24 anos foi morto a tiros e outras três pessoas ficaram feridas em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Lourdes, em Anápolis, no Centro goiano.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o jovem assassinado havia ido ao local com amigos após jogar futebol. No momento do crime, havia cerca de 15 pessoas no espaço.

Ainda segundo a corporação, o autor dos disparos chegou a pé, foi em direção ao rapaz, atirou, se afastou e começou a atirar aleatoriamente contra as pessoas que estavam na distribuidora de bebidas. Ele fugiu em um carro e não cometeu nenhum roubo.

O corpo do rapaz morto foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis, onde segue aguardando a liberação de familiares. Dois dos três homens feridos foram levados ao Hospital de Urgências de Anápolis (Huana). O outro está internado no Hospital Evangélico Goiano. Todos têm estado de saúde considerado estável e estão conscientes.