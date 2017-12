Funcionários de CMEI em Aparecida de Goiânia paralisam atividades após seis assaltados

Os funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Benedita Maria do Nascimento, no Setor Internacional Park, em Aparecida de Goiânia paralisaram as atividades na unidade nesta segunda-feira (4).

Os pais que chegaram para deixar seus filhos no CMEI encontraram a unidade fechada e com vários cartazes pedindo segurança e proteção afixados nas grades da unidade. O Centro já foi arrombado seis vezes, sendo que na última vez, todos os funcionários, que estavam em reunião, foram rendidos pelos assaltantes.

Nesta manhã, os professores e a direção do CMEI estão reunidos a portas fechadas com uma equipe da Secretaria de Educação discutindo a situação. Enquanto ocorre a reunião, a entrada principal da unidade está trancada com uma corrente. Ainda não há informações se o Centro era funcionar nesta terça-feira (5).

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunição da Prefeitura de Aparecida e guarda um posicionamento.