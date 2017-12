Exposição de Orquídeas acontece até domingo (10) em shopping de Goiânia

A semana será mais bela e florida com a exposição de Orquídeas, que acontece desta segunda-feira (4), até domingo (10), na Estação Goiânia, no Centro da capital.

Aberta para visitação das 9h às 19h, e até às 14h no domingo de encerramento, a exposição contará com flores vindas do Orquidário Goiás, especialista no cultivo e comércio de orquídeas em Goiânia.

Algumas das espécies que estarão disponíveis são: Laelia Purpurata, Cattleya, Miltonia, Phalaenopsis, Zygopetalum e até a Oncidium Sharry Baby, conhecida por exalar aroma de chocolate.

Serviço

Local: Estação Goiânia, Av. Goiás Norte, 2151, Centro

Mais informações: 62 3251-3100