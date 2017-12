Morador de Goiânia é sorteado com o prêmio principal de R$ 200 mil da Nota Fiscal Goiania

No penúltimo sorteio do ano da Nota Fiscal Goiana, o prêmio principal de R$ 200 mil (valor bruto) saiu para o morador de Goiânia, Max de Oliveira Campbell, que concorreu com 26 bilhetes e se cadastrou em 2015. O prêmio social de R$ 50 mil foi para a Associação de Combate ao Câncer da Capital que foi indicada, previamente ao sorteio, pelo ganhador do prêmio principal. O sorteio foi realizado na manhã desta quinta-feira, dia 30, pela Secretaria de Estado da Fazenda na presença dos fiscais do Procon de Goiás, Antônio Alberto e Guilherme Silva Júnior, na Sala de Reuniões do Complexo Fazendário. Esta foi a 33ª premiação do programa.

Os demais ganhadores dos prêmios de R$ 1 mil e R$ 500 (valores brutos) residem em vários municípios goianos. A relação completa com os nomes pode ser acessada aqui. Para receber os prêmios, eles devem acessar o site www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br, fazer login (com o CPF e a senha) e, depois acessar o menu Resgate para preencher o formulário com os dados bancários para que a Sefaz faça a transferência do dinheiro. Já a entidade filantrópica ganhadora será contatada pela coordenação do programa.

Para se chegar aos números dos bilhetes premiados, o sistema do sorteio da Nota Goiana utiliza vários parâmetros, entre eles, o número e a data da extração da loteria federal, os números dos cinco prêmios da loteria federal, a quantidade de bilhetes que concorreram ao prêmio e o número de prêmios. Os campos são preenchidos durante a realização do sorteio pelo coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula. Além dos fiscais do Procon, o sorteio de hoje foi acompanhado pelos superintendentes de Informações Fiscais, Alaor Soares Barreto e o Executivo da Dívida Pública, Contabilidade e Tesouro, Sílvio Vieira da Luz, além de gerentes e servidores da Sefaz. Foi assessorado pelo gestor de Tecnologia da Informação, Allan da Costa. O próximo sorteio será realizado no final de dezembro e terá prêmio extra de R$ 1 milhão (valor bruto).

Prêmio Social

A Associação de Combate ao Câncer de Goiânia é a nona entidade a receber prêmio da Nota Goiana. Todo mês, desde março passado, uma filantrópica recebe R$ 50 mil. A indicação é feita pelos consumidores inscritos antes do sorteio, como fez o Max de Oliveira. Se ele não tivesse indicado, seria realizado sorteio entre as outras escolhidas pelos ganhadores dos prêmios de R$ 1 mil e R$ 500.