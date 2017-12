MinC promove Seminário ‘Cultura e Pensamento América Latina’

Goiânia será sede, de hoje, 30, a sábado 02, do Seminário de Cultura e Pensamento América Latina. Promovido pelo Ministério da Cultura (MinC), em parceria com o Media Lab da Universidade Federal de Goiás (UFG), o evento reunirá convidados do Brasil e de outros países da América Latina para debater quatro temas principais: economia da cultura, políticas públicas culturais, cultura das fronteiras e cultura digital.

A cerimônia de abertura contou com a participação do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, da secretária de Articulação e Desenvolvimento Institucional do Ministério da Cultura, Magali Guedes, do secretario de Ciência, Tecnologia e Inovação, Professor Cleomar Rocha e representantes do IFG e UFG.

“Este seminário é um marco em nossa capital e no nosso Estado. Temos o privilégio de em sediar um evento desse porte. Aos que vieram de outros países e que aqui estão para enriquecer ainda mais as discussões, sejam muito bem-vindos. Que este seminário seja um celeiro de iniciativas e de políticas de incentivo à cultura”, enfatizou Gustavo.

Serão realizadas três mesas de debate na quinta-feira e quatro na sexta-feira e no sábado. As discussões contarão com representantes de Brasil, México, Chile, Uruguai, Colômbia, Bolívia, Argentina e Venezuela.

Além dos debates, o seminário também contará com apresentações musicais das bandas Metá Metá, Francisco El Hombre, Carne Doce, Heróis de Botequim, Lucas Lanne e os Bipolares e Canapé Jazz. Também haverá espetáculos de dança contemporânea com a Cia Concreto e Corpo de baile Noara Beltrami e apresentação do DJ Avá Canoeiro.

“Parabéns ao Ministério da Cultura e que, em parceria com a MediaLab da Universidade Federal de Goiás, nos deu a honra de participar deste encontro que debaterá temas como Políticas Públicas Culturais e Cultura Digital”, frisou Professor Cleomar.

O Seminário Cultura e Pensamento é um evento do Ministério da Cultura em parceria com a Universidade Federal de Goiás e realizado pela Rede Media Lab/BR. O Media Lab/BR é uma rede de laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação em mídias interativas, formada pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA).