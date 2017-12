Mayara Mendanha promove Jantar Beneficente para ajudar instituições sociais

Com o objetivo de arrecadar recursos para importantes instituições sociais de Aparecida de Goiânia, a primeira-dama Mayara Mendanha promoveu um jantar beneficente na noite da última quarta-feira, 29. O evento foi realizado na sede da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag) e contou com a presença de políticos, empresários, secretários e autoridades do município.

De acordo com Mayara Mendanha, a ideia de promover o evento surgiu no ano passado durante a campanha eleitoral. “Hoje eu estou aqui cumprindo uma promessa que fiz à presidente da Apae de construir a piscina que eles tanto desejam e cumprindo ainda meu dever como cidadã e primeira-dama de ajudar as pessoas que necessitam e estendendo minhas mãos aos necessitados”, declarou a primeira-dama.

Neste ano, três instituições foram escolhidas para receber doações: a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aparecida de Goiânia (Apae), que recebeu a doação de R$ 49, 5 mil, a ONG Terra Livre e a Comunidade Terapêutica Ebenezer Bom Pastor, que foram beneficiadas com R$10 mil cada. Segundo Mayara, são entidades que realizam um grande trabalho e, juntas, atendem gratuitamente centenas de aparecidenses em situação de vulnerabilidade social.

A primeira-dama lembrou ainda durante o evento de quando sonhava em ser fisioterapeuta para ajudar idosos e pessoas necessitadas. “Hoje eu não sou fisioterapeuta, mas tenho a possibilidade de ajudar muitas pessoas e sozinha não consigo ajudar em grande proporção, mas quando unimos forças e damos as mãos em um só propósito, um sonho pode se tornar realidade e temos condições de mudar a situação de extrema pobreza e a vida de muitas crianças, mulheres e idosos. Essa união que promove isso. Estou muito feliz e realizada”, comemorou a primeira-dama.

Na oportunidade, o prefeito Gustavo Mendanha ressaltou a importância da participação de todos na ação social. “Os recursos que foram entregues hoje para estas instituições são fundamentais para que elas possam continuar desenvolvendo extraordinários trabalhos sociais”, destacou Gustavo, que conhece cada uma dessas entidades beneficiadas.

Conheça um pouco da história das instituições sociais beneficiadas com a ação social.

Apae Aparecida

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aparecida de Goiânia foi fundada em 15 de novembro de 1990 e é uma organização social sem fins lucrativos. Ao longo de sua existência, exerce o papel de mobilizadora nas questões ligadas à educação, saúde e inclusão social da pessoa com deficiência. A instituição, única do município, atende cerca de 180 alunos com deficiência intelectual/múltipla, entre crianças, adolescentes e adultos, e presta auxílio ainda às famílias de alguns de seus atendidos.

Para a presidente da Apae Aparecida, Kellen de Brito, os atendidos da instituição agradecem a ajuda. “Este evento é um sonho que estamos realizando, estou muito feliz. Agora temos condições de construir a piscina que tanto queríamos e que vai ajudar nas atividades de aquaterapia e proporcionar lazer aos nossos alunos, contribuindo para que a gente possa fazer realmente um trabalho cada dia melhor”, informou a presidente que presentou a primeira-dama com um quadro feito pelos próprios atendidos da instituição como forma de agradecimento.

ONG Terra Livre

O Movimento Terra Livre é uma organização sem fins lucrativos e sem vínculos políticos ou religiosos. Tem como missão defender os direitos da Criança e do Adolescente, oferecendo oportunidades de educação e desenvolvimento a comunidades menos favorecidas, com o compromisso de contribuir com a construção de uma sociedade fraterna, baseada na justiça social, na igualdade e na cooperação.

Segundo a presidente do Movimento Terra Livre, Renata Guimarães, essa doação será muito importante para a manutenção do trabalho da instituição. “Atendemos 80 crianças do Bairro Caraíbas e região, de 3 a 14 anos, das 7h às 17h, com cinco refeições diárias oferecendo educação infantil e complementar e não é fácil. Recebemos pouco incentivo, por isso ficamos muito felizes com o apoio que ganhamos hoje porque temos bastante dificuldade financeira para poder manter a nossa instituição e continuar desenvolvendo nosso trabalho”, afirmou Renata Guimarães.

Comunidade Terapêutica Ebenezer Bom Pastor

A Comunidade Terapêutica Ebenezer Bom Pastor (CTEBP) também é uma organização não-governamental e sem fins lucrativos que atende dependentes químicas, mulheres com ou sem filhos, e com crianças do Bairro Cristal, Terra do Sol e Setor Continental, ensinando bordado, crochê entre outras atividades. Além disso, nas segundas e quintas-feiras são distribuídos alimentos e feito um trabalho de prevenção ao uso de drogas na região.

“Esta doação é de grande valia. Nós começamos uma construção e não conseguimos terminar ainda e temos um saldo devedor de R$ 40 mil, então, com essa doação, iremos devolver o dinheiro que pegamos para a construção”, ressaltou a presidente Maria de Jesus Caetano.