Desfile promete encanto na 4ª edição do Natal Mundo dos Sonhos

Aparecida de Goiânia recebe no dia 15 de dezembro um desfile encantado sobre o natal, com personagens e carros alegóricos. A ação faz parte da 4ª edição do projeto Natal Mundo dos sonhos, realizado pela Superintendência de Turismo e Relações Internacionais. O percurso será na Avenida Independência, em frente ao Aparecida Shopping, a partir das 20 horas.

Várias secretarias da Prefeitura de Aparecida, juntamente com instituições públicas, privadas e religiosas trabalham na confecção de fantasias e alegorias para o desfile. Cerca de mil pessoas irão participar, interpretando imagens típicas natalinas, como Papai Noel e o Presépio Vivo.

“O desfile é uma forma de mostrar a alegria do Natal e despertar nas pessoas o espírito natalino com imagens encantadas dessa época do ano. Aparecida é a única cidade de Goiás que realiza um desfile como esse”, explica Guido Marco, superintendente de Turismo e Relações Internacionais. Além das imagens e alegorias, o desfile ainda contará com a participação de coral formado por 120 crianças do município, que interpretarão a música Noite Feliz.

Natal Mundo dos Sonhos – De acordo com a secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia, a decoração natalina nas ruas da cidade terá início no começo de dezembro. A decoração faz parte da 4ª edição do Natal Mundo dos Sonhos que acontecerá entre os dias 13 e 22 de Dezembro. A 4ª edição do Natal Mundo dos Sonhos irá contar com diversas apresentações culturais e artísticas, como shows, orquestra sinfônica, coral e teatro. O evento terá ainda culto ecumênico realizado na Igreja Matriz e apresentações culturais no Salão Paroquial e Parque da Família.