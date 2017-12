A pedido do Procon, Delegacia do Consumidor apura aumento do preço dos combustíveis em Aparecida

Diante da elevação dos preços de combustíveis ocorrida em Aparecida de Goiânia no início do mês de novembro, o Procon municipal realizou a Operação Combustível Abusivo em 77 postos identificando possíveis abusos nos valores praticados pelos estabelecimentos.

Na tarde desta última segunda-feira, 27, o presidente do Procon de Aparecida, Marinho Rezende, instaurou o processo de investigação com objetivo de constatar a existência de prática abusiva e outras infrações. Foram encaminhados ofícios e documentos à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor do Estado de Goiás (Decon), que abriu o inquérito policial para apurar os indícios de crimes contra as relações de consumo e prática de cartel.

O Procon ressalta ainda que a apuração de crime e aplicação de sanção penal são atribuições da polícia, e o órgão atuará para auxiliar tecnicamente no que for necessário. “O Procon está atento e continuará intensificando o seu trabalho junto aos postos de gasolina, procurando sempre prestar o melhor serviço para a população aparecidense”, destacou o presidente do órgão Marinho Rezende.