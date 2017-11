Sorteio de 120 unidades habitacionais será realizado no próximo sábado (2), em Goiânia

No próximo sábado (2), será realizado o sorteio de 120 unidades habitacionais para famílias inscritas no Programa Municipal de Habitação de Interesse Social da Prefeitura de Goiânia. O evento acontece às 13h, na Igreja Videira Praça da Bíblia, Setor Leste Vila Nova.

A lista das famílias habilitadas a participarem está disponível no portal da Prefeitura de Goiânia, juntamente com o cronograma da seleção.

As moradias estão sendo construídas no Jardins do Cerrado X, em parceria com a Caixa Econômica Federal e com a Agência Goiana de Habitação (Agehab).

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) também vai realizar o sorteio de mais 135 famílias para fazer parte do cadastro de reserva. Elas vão poder substituir aquelas que não conseguirem comprovar as informações junto ao programa. Das sorteadas, 85 estarão na lista de espera de unidades dos Jardins do Cerrado X e outras 50 do Conjunto Vera Cruz.

O superintendente de Habitação e Regularização Fundiária da Seplanh, Ronaldo Vieira, afirmou que o novo sorteio, inclusive do cadastro de reserva, foi necessário porque parte das famílias sorteadas em 2016 não conseguiram comprovar enquadramento nos critérios de seleção.

De acordo com o superintendente, as novas famílias sorteadas também precisam entregar, até dia 29 de dezembro, documentação que comprove as informações das etapas do processo de seleção. “Esses documentos são remetidos à Caixa, que realiza a etapa final de conferência dos dados e contratação com o beneficiário”, afirma Ronaldo.