Prefeitura intensifica segurança durante programação natalina em Aparecida

Foi realizada na manhã desta quarta-feira, 29, a primeira reunião com os representantes da Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria de Mobilidade e Defesa Social (SMTA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Civil (PC) e Juizado da Infância e Juventude (JIJ) para tratar das medidas que garantem a segurança dos participantes do Natal Mundo dos Sonhos, que acontecerá entre os dias 13 a 22 de dezembro. A reunião é uma iniciativa da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Casa Civil, Secretaria de Articulação Política, Secretaria Executiva de Cultura e Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), com o objetivo de promover a segurança durante as festas de final de ano no município.

De acordo com o secretário Executivo de Cultura, Avelino Marinho Sousa, um dos organizadores da 4ª edição do Natal Mundo dos Sonhos, entre as preocupações está a segurança dos visitantes que estarão na cidade durante a programação de natal. “O que nos preocupa é que haverá uma grande movimentação de pessoas realizando compras no shopping e lojas de Aparecida, e principalmente, o Indulto de Final de Ano conhecido como Saidão, em que muitos presos de regime fechado estarão circulando pela cidade. Precisamos impedir também a atuação de vandalistas nas ruas e praças onde terão as decorações natalinas”- pontuou o organizador.

Entre as medidas para proporcionar segurança ao público estará a instalação de mais duas câmeras de videomonitoramento no no Parque da Família, onde será montada a estrutura e realizada toda a programação. Também serão instaladas bases móveis da GCM e SAMU e a Polícia Civil ampliará o número de agentes no período do evento para atender à população. A Polícia Militar reforçará o patrulhamento nas imediações do Parque e dos centros de compra e a Secretaria Executiva de Mobilidade dará suporte no trânsito durante as festas. “Vamos criar um grupo específico para o evento para trabalharmos de maneira integrada e realizar as operações com maiores êxitos” – frisou o secretário Executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Sandro Cristoph.

Segundo o Chefe da Casa Civil, Afonso Boaventura, serão realizadas reuniões constantes como a desta quarta-feira, para tratar sobre a melhor forma de garantir a segurança da população. “Essa união entre os agentes de segurança pública é muito importante, principalmente, para promover mais ações em prol da segurança na cidade e também garantir mais recursos para o segmento. O Ministério da Justiça determinou que todas as reuniões sobre a segurança pública no município sejam repassadas ao Ministério, desta maneira, a cidade irá pontuar e abrir portas para mais investimentos do Governo Federal. É por meio do trabalho conjunto que o município tem apresentado resultados positivos na redução da criminalidade e tem sido modelo para outros municípios”- salientou.

Natal Mundo dos Sonhos – De acordo com a secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia, a decoração natalina nas ruas da cidade terá início no começo de dezembro. A decoração faz parte da 4ª edição do Natal Mundo dos Sonhos que acontecerá entre os dias 13 e 22 de Dezembro. A 4ª edição do Natal Mundo dos Sonhos irá contar com diversas apresentações culturais e artísticas, como shows, orquestra sinfônica, coral e teatro. O evento terá ainda culto ecumênico realizado na Igreja Matriz e apresentações culturais no Salão Paroquial e Parque da Família.