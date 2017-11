PM e MP pedem prisão de envolvidos em ação que resultou na morte de refém em Senador Canedo

A Polícia Militar e o Ministério Público de Goiás encaminharam pedidos solicitando a prisão dos policiais envolvidos na abordagem que resultou na morte de um refém e do assaltante em Senador Canedo, na tarde de sábado (25).

Um vídeo que está circulando nas redes sociais, mostra os policiais atirando várias vezes contra o veículo que era conduzido pelo auxiliar de produção Tiago Messias Ribeiro, de 31 anos, que estava como refém do adolescente. O assaltante morreu no local e a vítima chegou a ser socorrida, mas chegou morta ao hospital.

O delegado Matheus Noleto, titular do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia, afirmou que houve fraude processual por parte dos policiais militares envolvidos na abordagem.

A PM reconheceu que houve erro na ação. Na tarde desta terça-feira (28), o comando da PM-GO decidiu afastar das ruas os quatro policiais envolvidos no caso. “Houve erro na abordagem e, por isso, compete o inquérito apurar o que houve ali, em que situação se deu a morte do Tiago, e o que aconteceu com o outro policial que, pelas imagens, entrou no veículo e efetuou os disparos. Ele errou e não há duvida alguma em relação a isso. O procedimento operacional da minha instituição em momento algum coaduna com a atitude adotada por aquele policial”, lamentou o comandante da Polícia Militar, coronel Divino Alves, em entrevista à TV Anhanguera.