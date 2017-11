Goiás bate Roraima em estreia na Copa de Seleções Sub-20

A Seleção de Goiás estreou com vitória na Copa de Seleções Estaduais Sub-20. Na tarde desta quarta-feira (29), o time da casa enfrentou a Seleção de Roraima, no Estádio Olímpico, e venceu por 3 a 1. Os gols goianos foram marcados por Albano, Marcos Paulo e Madson. André descontou para os visitantes.

Comandado pelo técnico Raphael Miranda, o selecionado goiano foi superior ao adversário grande parte do duelo, mesmo sobre um gramado encharcado, em decorrência da chuva que caiu sobre a capital antes do confronto.

Logo aos 2 minutos da etapa inicial, Devid levou perigo ao gol de Issac, na primeira chance da equipe da casa. Do outro lado, a falta de acerto nas finalizações fazia com que a Seleção de Roraima não levasse risco ao gol de Lucas. As investidas do time local continuaram e, logo, a superioridade se refletiu no marcador.

No segundo tempo, no entanto, os visitantes voltaram melhor e impuseram seu ritmo à partida. Aos 10 minutos, veio a resposta, com o gol de André, que diminuiu a diferença no placar. Aos 29, Madson marcou o terceiro de Goiás, o que diminuiu o ânimo dos rivais. Roraima ainda marcou aos 47, com Joel, mas o gol foi anulado.

A partida, válida pela 2ª fase da competição, foi a primeira do Grupo 8, do qual também faz parte, além das duas equipes que duelaram, a Seleção da Bahia. Os três times jogam entre si e apenas um se classificará para a fase seguinte.

No domingo (3), a Seleção de Goiás voltará a campo, pela 3ª e última rodada da 2ª fase da competição. Às 16h, no Estádio da Serrinha, a equipe da casa jogará contra a Seleção da Bahia.

Ficha técnica

Copa de Seleções Estaduais Sub-20 – 2ª Fase

Seleção de Goiás 3×1 Seleção de Roraima

Seleção de Goiás: Lucas; Waguinho, Guilherme, Luizão e Rodrigues; Madson, Devid, Batata e Albano; Marcos Paulo e Gustavo. Técnico: Raphael Miranda.

Seleção de Roraima: Issac; Lua, Andrio, Daniel e Pará; Josedson, Lucas Sudário, Caliew e André; Leandrinho e Ribinha. Técnico: Robertson Vieira.

Local: Estádio Olímpico.

Árbitro: Osimar Moreira da Silva Júnior (CBF).

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (CBF) e Adailton Fernando Menezes (CBF).

Gols: Albano, aos 25′, e Marcos Paulo, aos 38′ do 1º tempo. André, aos 10′, e Madson, aos 29′ do 2º tempo.