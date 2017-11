Alexandre Baldy promete a Gustavo Mendanha atenção especial às demandas de Aparecida

O prefeito Gustavo Mendanha foi recebido na tarde desta terça-feira (28) pelo recém empossado ministro das Cidades, o goiano Alexandre Baldy, para levar apresentar ao novo chefe da pasta as demandas do município e garantir o cumprimento da agenda de 2018. “Temos parcerias importantíssimas para o município que já vinham sendo efetivadas. O ministro Alexandre Baldy demonstrou compromisso em atender toda as nossas demandas e deixou claro que temos um canal de interlocução aberto com sua pasta. Isso irá garantir celeridade nos projetos estratégicos que temos em parceria com o Ministério das Cidades” – pontuou o perfeito.

Na oportunidade Gustavo Mendanha – que contou com a presença do senador Wilder Morais (DEM) – pediu celeridade ao novo ministro na liberação dos recursos para empreendimento habitacionais do município, para pavimentação, Cheque Reforma e autonomia nos contratos para a construção de praças. Segundo a secretária de Projetos e Captação de Recursos, Valéria Pettersen, que também estava presente na audiência, o prefeito também requisitou ao ministro a prorrogação do prazo para a conclusão da licitação das obras de infraestrutura que serão realizadas nos setores Retiro do Bosque e Jardim Miramar a fim de garantir os recursos que já estão disponíveis para os projetos.

“O ministro prometeu analisa o pedido pois se trata de uma benfeitoria muito importante para a região. Foi realizado projeto em parceria com a Saneago para obras de Saneamento Básico e de Infraestrutura. No entanto a Prefeitura só pode iniciar a licitação da pavimentação dos dois bairros após o Governo do Estado ter dado início ao processo licitatório da parte da obra que lhe cabe e o prazo para término do processo para ambos se encerra até o dia 31 de dezembro. O Governo Federal já disponibilizou R$ 17 milhões para as obras e existe o risco de perdermos esses recursos” – conta Valéria Pettersen.

Além disso o prefeito Gustavo Mendanha também requisitou a Alexandre Baldy uma autorização para que o município tenha autonomia no projeto de construção de grandes praças. “Cada vez que se contrata uma construtora para realizar uma praça cerca de 40% do valor é relativo à contratação de mão-de-obra. Mas acontece que temos pessoal qualificado para realizar este tipo de trabalho e a economia seria suficiente para dobrarmos o número de praças construídas por ano no município” – explica a secretária. Ela conta que existe uma portaria baixada pelo Ministério que não permite que municípios possam realizar fazer obras com custo acima de R$ 250 mil. Também esteve presente o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ozair José.