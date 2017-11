UBSs de Aparecida passam por reestruturação na saúde bucal e imunização

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estão passando por reestruturação conforme preconiza a Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde está adquirindo equipamentos odontológicos para a UBSs. São 50 cadeiras odontológicas, 30 bombas ciclones, 60 aparelhos completos de profilaxia, 100 mochos e 30 compressores. Os aparelhos vão beneficiar 25 unidades básicas.

Ao todo, apenas 13 unidades contavam com o serviço, com 22 equipes. Os novos aparelhos vão substituir os de sete UBSs, além de implantar 36 novas equipes de saúde bucal e em sete escolas municipais. “Sabemos que os serviços odontológicos custam caro e que a maior parte dos aparecidenses depende da saúde pública. Por isso, estamos ampliando o acesso da população às equipes de saúde bucal do município”, ressalta o prefeito Gustavo Mendanha.

O serviço de saúde bucal funciona também nas Unidades de Pronto Atendimento da cidade, 24 horas por dia. Além disso, a SMS conta com quatro unidades móveis que levam serviços odontológicos até a população. Dentre as ações oferecidas pela Coordenação de Odontologia estão extração, obturação, limpeza e profilaxia, distribuição de kits, educação em saúde e outros.

As Unidades Básicas também estão passando por readequação nas salas de vacina. As geladeiras das UBSs estão sendo substituídas por conservadoras de vacina modernas. A SMS adquiriu 36 novos aparelhos de refrigeração, 14 já foram implantados nas unidades.

“Com a implantação de novas equipes de saúde bucal, o município passará a receber custeio para cada equipe, do Ministério da Saúde . Melhorar a qualidade e ampliar o acesso aos atendimentos nessas unidades significa fortalecer atenção básica, além de fortalecer o vínculo entre a unidade e a comunidade”, destaca o secretário de Saúde Edgar Tollini. Atualmente, Aparecida conta com 35 Unidades Básicas. Outras oito também beneficiarão a população, destas, três já foram entregues e cinco serão inauguradas em breve.