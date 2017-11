Quarta-feira com previsão de chuva forte em Goiás

A Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) que atua sobre Goiás, vai causar áreas de instabilidade nas diferentes regiões do Estado, nesta quarta-feira, dia 29. Essas áreas de instabilidade podem registrar precipitações de forte intensidade e deixar acumulados altos de chuva.

Em Goiânia, a temperatura vai oscilar de 20ºC a 29ºC, com a umidade relativa do ar atingindo a mínima de 47%. O dia será de muitas nuvens, com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas, acompanhadas de trovoadas, a qualquer hora do dia.