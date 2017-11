Prefeito de Aparecida participa do 2 ° Congresso que discute gestão de pessoas com deficiência e reabilitadas

Evento busca conscientizar empresas sobre cotas para esse público no preenchimento de vagas de trabalho

Teve início nesta terça- feira, 28 e vai até amanhã, 29, o 2º Congresso Goiano de Gestão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS. O Evento que visa discutir a inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS, tem como tema as Implicações da Lei Brasileira de Inclusão. O Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha participou da abertura.

“É espantoso que nos tempos atuais, onde as pessoas se conscientizam cada vez mais sobre seus direitos e sobre o lugar que ocupam na sociedade, ainda seja necessário protestar contra todo e qualquer tipo de preconceito. Saibam que como gestor público tenho o compromisso em fazer uma administração com a participação direta de pessoas com deficiência. As cotas definidas em lei, que determinam, por exemplo, o preenchimento de 2 a 5% de vagas em empresas com 100 ou mais trabalhadores, são mais do que importantes, precisam existir de verdade. Mas não quero a contribuição direta de pessoas com deficiência por causa de uma lei, mas porque sei o quanto elas podem contribuir com o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Que todos nós possamos entender o verdadeiro valor e tratar essas pessoas e com igualdade de oportunidades”, enfatizou Gustavo.

O evento é promovido pelo Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho da Pessoa com Deficiência e Reabilitado pelo INSS (Fimtpoder) que funciona na Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), e tem apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT). Durante os dois dias, estarão reunidos gestores, profissionais de recursos humanos, empresas de recrutamento e seleção de talentos, serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (Sesmet), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-Go) e representantes de entidades de defesa das pessoas com deficiência.

“A realização desse Congresso pretende possibilitar que todos nós participemos da construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva, principalmente através dos esclarecimentos quanto a condutas que vão contra esse ideal. Com esse evento, pretendemos conscientizar as empresas sobre a importância de contratar PCDs e reabilitados do INSS, e o direito dessas pessoas de acesso ao emprego”, explicou Carmem Patrícia, assessora executiva do Fimtpoder.

O Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados pelo INSS (FIMTPODER) é um colegiado de discussão, deliberação e encaminhamento de reivindicações, providências e medidas, que tem por missão promover a inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência e dos reabilitados pelo INSS e tem como principais objetivos, sensibilizar as empresas para os aspectos da empregabilidade das pessoas com deficiência e dos reabilitados, discutir, deliberar e propor formas de atuação conjunta dos órgãos e entidades públicas e privadas, visando inserção ou reinserção no mercado de trabalho, entre outros.