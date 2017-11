OVG reabre Restaurante Cidadão de Rio Verde

Depois de um período fechada para mudança de endereço, a unidade de Rio Verde do Restaurante Cidadão, da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), foi reaberta nesta terça-feira, dia 28, pela presidente de honra da Organização, Valéria Perillo, e pelo diretor geral da instituição, major Augusto, além de autoridades locais. O novo imóvel, na Avenida Presidente Vargas, nº 2.679, Jardim Goiás, disponibilizado pelo município, vai garantir aos frequentadores mais conforto e uma melhor qualidade de atendimento com as alterações realizadas na parte operacional.

A comida passará a ser preparada no próprio restaurante, conforme as atuais normas da Vigilância Sanitária. O atendimento será feito em parceria com a prefeitura municipal, que ficará responsável pela estrutura física. A OVG cuidará do funcionamento do restaurante, implantado em fevereiro de 2008, com o fornecimento de mil refeições por dia.

“Estamos reinaugurando em Rio Verde o Restaurante Cidadão, um projeto pelo qual tenho o maior carinho e orgulho porque dá dignidade às pessoas de baixa renda. É muito difícil o momento vivido pelo país e as pessoas têm neste restaurante a oportunidade de fazer uma refeição nutritiva e a um preço acessível de apenas 2 reais”, afirmou Valéria Perillo.

Ela observou que o governo do Estado entra com subsídio para reduzir o custo das refeições para a população e que a licitação para o fornecimento da comida no restaurante foi vencida por uma empresa local. “Vamos sempre cobrar qualidade, pois a comunidade merece uma alimentação saborosa e balanceada”, disse a presidente de honra da OVG.

O prefeito de Rio Verde, Paulo Faria do Vale, assinalou que atendeu à solicitação da OVG no sentido de realizar as adequações exigidas no imóvel onde passa a funcionar o Restaurante Cidadão do município, seguindo as normas da Vigilância Sanitária. “Hoje, em parceria com o governo do Estado, estamos entregando as novas instalações de referência no Estado. Já estamos recebendo as visitas de vários prefeitos para conhecer o local”, frisou o prefeito.

Economia

O guarda-noturno Luis Carlos da Silva, de 71 anos, afirmou que esperou com ansiedade pela reabertura do Restaurante Cidadão. “É importante para mim e para muitos rio-verdenses porque estamos vivendo uma forte crise no país e pagar só 2 reais pela refeição é muito bom para nós, isso representa grande economia no final do mês”, relatou.

O Restaurante

O Restaurante Cidadão é um programa do governo do Estado, administrado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). O cardápio é elaborado com base no Programa de Alimentação do Trabalhador, do Ministério do Trabalho e Emprego, e acompanhado por nutricionistas. As unidades do Restaurante Cidadão funcionam de segunda a sexta-feira, com início de atendimento às 10h30 e término às 14 horas. O tíquete para o almoço custa R$ 2,00.

O programa conta com onze unidades em Goiás, das quais duas em Goiânia e nove no interior do Estado: duas em Anápolis, duas em Luziânia, e uma nas cidades de Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Águas Lindas, Valparaíso de Goiás e Minaçu. No total, são servidas diariamente cerca de 11 mil refeições.