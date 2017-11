MP recomenda à prefeitura de Senador Canedo interdição de obras do Lagoa Park Hotel

A promotora de justiça Marta Moriya Loyola expediu recomendação ao prefeito de Senador Canedo, Divino Pereira Lemes, para que sejam tomadas medidas visando à interdição das obras de ampliação do Lagoa Park Hotel, localizado na Alameda das Emas, quadra 16, chácara 15, Vargem Bonita. Segundo apurado, o local não conta com as devidas licenças e autorizações municipais necessárias à sua construção e funcionamento.

A promotora observa que a Agência Municipal do Meio Ambiente havia autuado o proprietário do empreendimento, Wilson Ribeiro da Costa, pela infração de ter iniciado a construção de obra de expansão em área de preservação permanente (APP), descumprindo o Auto de Embargo n° 118. Apesar do decreto de embargo, o empreendedor deu continuidade parcial à obra, de acordo com o Relatório Fiscal 2038/2015. Em vistoria realizada pela agência, no dia 9 de junho, foi constatado que as intervenções que estavam sendo feitas na APP foram paralisadas, mas o andamento da obra no interior da propriedade estaria em fase de edificação. O empreendimento só conta com alvará do espaço construído até 2010.

Em agosto deste ano, o Lagoa Park Hotel foi novamente autuado, por estar funcionando sem o devido licenciamento. Além disso, registra a promotora, a Policia Civil apura três homicídios no local, ocorrido em evento, no dia 13 de agosto. A recomendação informa ainda que hospedagem no empreendimento, vem sendo promovida, inclusive, em sites como o Booking, mesmo sem a devida licença.

O Ministério Público de Goiás deu prazo de 15 dias para resposta, por escrito, da prefeitura. Em caso de descumprimento, alerta a promotora, serão tomadas medidas administrativas, cíveis e penais.