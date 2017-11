Mais de 460 km de rodovias são reconstruídos em cinco meses

Dos 939,5 quilômetros em obras de reconstrução nas rodovias goianas, a Agetop concluiu os serviços de renovação do pavimento em 463,9 quilômetros. Isso significa que nos últimos cinco meses foram executados 49% do Programa de Restauração incluídos no Goiás Mais Competitivo e Inovador.

Esse percentual abrange 15 trechos rodoviários, que receberam ou estão recebendo os serviços de sinalização horizontal (pintura de faixas) e vertical (afixação de placas). “Segmentos que estarão em ótimas condições de tráfego ainda este ano”, revela Jayme Rincón, presidente da Agetop.

No restante, em 475,6 quilômetros, máquinas estão restaurando a pista com serviços de retirada do pavimento deteriorado, fresagem e aplicação de nova camada asfáltica, com microrevestimento e CBUQ. E ainda com obras complementares nos dispositivos de drenagem.

Após essa etapa, equipes da sinalização fazem o serviço de orientação/segurança viária. As obras estarão em andamento até mesmo no período chuvoso, que este ano está mais ameno. “Nas estiagens podemos executar algumas obras”, revela o diretor de obras rodoviárias, Antônio Wilson.

Nos acessos à Região das Águas Quentes, devido ao grande fluxo turístico no período de férias escolares, foram contemplados cinco trechos. Assim como nas rodovias das regiões de escoamento de produção industrial, próximas a Catalão e de escoamento de grãos, como as vias de acesso a Montividiu, Rio Verde, Itarumã, Itajá, Porteirão, Iporá, e São Luís de Montes Belos.

Constam também do Programa de Restauração rodovias próximas a Uruana, Rubiataba, Jaraguá, Água Fria de Goiás e Britânia.