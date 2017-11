Justiça determina nomeação de candidatos aprovados em concurso do TCM-GO

A Justiça determinou que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e ao Estado de Goiás que nomeie todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital para o cargo de Auditor de Controle Externo, segundo a ordem de classificação e respeitando os direitos adquiridos dos empossados. O edital do certame foi publicado em 2014.

A decisão atendeu parcialmente uma ação civil pública do Ministério Público do Estado de Goiás. Na liminar, além da nomeação dos aprovados, caso necessário, pode convocar os 134 aprovados no cadastro reserva.

O MP informou que faltam cerca de três meses para a expiração do prazo de validade do concurso, restando, ainda, 25 vagas a serem preenchidas, sendo que o TCM conta com um número significativo de servidores comissionados exercendo a atividade fiscalizatória de controle externo.