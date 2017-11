Goianos se preparam para estreia em Copa de Seleções Sub-20

Às vésperas da estreia na Copa de Seleções Estaduais Sub-20, a Seleção de Goiás realizou seu último treinamento. Na tarde desta terça-feira (28), o time comandado pelo técnico Raphael Miranda foi a campo no Estádio Olímpico, local em que será realizado o primeiro jogo da equipe na 2ª fase, nesta quarta-feira (29), às 16h. Os goianos enfrentarão Roraima.

Ambas as seleções integram o Grupo 8, que tem, ainda, o time da Bahia. Goiânia será a sede das partidas realizadas entre as equipes da chave. A entrada para o público é gratuita.

Convocação

Para a competição, foram convocados 23 atletas, de seis clubes do estado. O Goiás é o time com o maior número de atletas cedidos (6). Em seguida, vêm Atlético, Trindade e Vila Nova, que tiveram, cada um, cinco jogadores chamados. Anápolis e Jaraguá também compuseram a lista, com um nome cada.

Além dos atletas, a comissão técnica também é formada por profissionais dos clubes, como o treinador Raphael Miranda, que está à frente de categorias de base no Trindade.

Integram a Seleção de Goiás os goleiros Vinicius (Goiás), Lucas (Atlético) e Paulinho (Trindade); os zagueiros Luizão (Vila Nova), Junior (Anápolis), Evanderson (Atlético) e Guilherme (Goiás); os laterais Waguinho (Jaraguá), Cleuber (Goiás), Evanilson (Trindade) e Rodrigues (Goiás); os volantes Zé Augusto (Atlético), Fabinho (Trindade), Madson (Goiás) e Batata (Vila Nova); os meias Albano (Vila Nova) e Pablo (Atlético); e os atacantes Gustavo (Trindade), Cardoso (Trindade), Marcos Paulo (Vila Nova), Deivid (Vila Nova), Belisco (Atlético) e Rafael Barbosa (Goiás).

O campeonato

Promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Copa de Seleções Estaduais Sub-20 terá cinco fases. A primeira, já ocorrida, foi eliminatória. A segunda, que terá início nesta quarta, em todo o País, conta com a disputa em grupos de três equipes, cada. Apenas um time de cada chave avançará. Nas próximas fases, até a decisão, serão realizados confrontos únicos.