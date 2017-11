AMAG recebe novos equipamentos para pacientes em reabilitação

O Ambulatório Multiprofissional de Aparecida de Goiânia (AMAG) recebeu na manhã desta terça-feira (28) quatro novas bicicletas ergométricas e duas esteiras. Os novos aparelhos foram adquiridos com recursos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e vão beneficiar pacientes de fisioterapia, ortopedia e neurologia.

“Os equipamentos vão ajudar cerca de 200 pacientes por dia para fortalecer a musculatura, estimular o sistema cardiorrespiratório, condicionar totalidade dos tecidos moles, melhorar a capacidade de extensão, a flexibilidade, a coordenação motora e a mobilidade”, destaca o secretário de Saúde Edgar Tollini.

Recentemente o prefeito Gustavo Mendanha visitou o AMAG e acompanhou de perto o trabalho humanizado desenvolvido pelas equipes da unidade, além de ouvir as demandas dos pacientes. Por onde o prefeito passa, a população tem dado resposta positiva em relação aos profissionais e aos serviços prestados nas unidades de saúde.

“Desde que assumi a Prefeitura, faço questão de ouvir as demandas da população e conhecer de perto a rotina das unidades de saúde. Já visitei todas as UPAs e algumas UBSs. Aparecida tem se tornado referência em saúde pública por conta da qualidade do atendimento. Sabemos que ainda há muito para ser feito, mas estamos no caminho certo”, ressalta o prefeito Gustavo.

O AMAG está localizado no setor Nova Era e oferece atualmente 13 especialidades médicas e de saúde: fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia, terapia ocupacional, oficina terapêutica, angiologia, endocrinologia, geriatria, ortopedia, psiquiatria, neurologia e neuropediatria.