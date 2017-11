Adolescente de 16 anos é suspeito de tentativa de latrocínio contra médica no Jardim Goiás

Um adolescente de 16 anos, foi apreendido na noite de segunda-feira (27), por ato infracional de tentativa de latrocínio contra a médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Thais Almeida Rodrigues, de 27 anos, na Rua 54, no Jardim Goiás, em Goiânia.

Segundo a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), durante patrulhamento pelo Setor Alto da Glória, uma equipe foi informada da tentativa de latrocínio no bairro vizinho, onde o suspeito teria tentado roubar um carro branco de uma jovem, efetuado disparos contra a vítima e fugido em direção ao Parque Flamboyant.

De acordo com a Rotam, em uma área de mata, o rapaz foi encontrado com a arma de fogo usada no crime, foi apreendido e encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Já a médica, foi atingida na altura do tórax, socorrida pelo Samu, passou por cirurgia no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e segundo a unidade de saúde, ela está orientada, consciente e respirando de forma espontânea.